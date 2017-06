Mit Apps im Urlaub gesund bleiben

Vorbereitung mit Doctolib

Um Krankheiten im Urlaub vorzubeugen, lohnt sich vorab ein Check-up beim Hausarzt und die Überprüfung des Impfpasses – insbesondere für Kinder oder Ältere, aber auch für Immunschwache wie beispielsweise Diabetiker. Um den Weg zum Arzt zu erleichtern, können die Termine ganz einfach online über die mobile App von Doctolib gebucht werden. Dank dem digitalen Helfer sind Patienten nicht länger auf Praxisöffnungszeiten angewiesen oder müssen in der Warteschleife ausharren, sondern können ihren Termin jederzeit online buchen.

Wohlbefinden im Flugzeug: Office Exercise & Stretch und iFlyHigh

Im Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub ist oft stundenlanges Stillsitzen angesagt. Abhilfe für Verspannungen oder gar Reisethrombose schafft die App Office Exercise & Stretch mit entsprechenden Übungen (Bewegung, Stretching etc.). iFlyHigh wiederum soll helfen, Flugangst zu bekämpfen und Betroffenen den Flug zu erleichtern: Die App bietet verhaltenstechnische und psychologische Programme wie Autogenes Training, Muskelrelaxationsübungen oder Yoga.

Hilfe per Videosprechstunde dank Minxli

Falls unterwegs doch ein Krankheitsfall oder Beschwerden auftauchen, kann über die Videosprechstunden-App Minxli direkt der eigene Hausarzt kontaktiert werden. Über die App können Patienten mit nur wenigen Klicks eine Online-Sprechstunde bei zertifizierten Ärzten und Gesundheitsexperten buchen und wahrnehmen. „Im Urlaub ist ein Krankheitsfalls oft sehr belastend, da man sich nicht in seinem gewohnten Umfeld befindet, nicht weiß, wo die nächste Praxis ist oder man die Landessprache nicht versteht. In solchen Situationen ist es ideal, wenn man seinen persönlichen Hausarzt um Rat fragen kann“, erklärt Jennifer Kelly, Gründerin von Minxli.

Auf der sicheren Seite mit Safeture

Vor Unwettern, Naturkatastrophen, gefährlichen Krankheiten oder lokalen Tumulten warnt weltweit die App Safeture. Warnhinweise und wichtige Reiseinformationen werden in Echtzeit via Push-Benachrichtigung oder SMS an das Mobilgerät des Nutzers gesendet – dank der automatischen Standort-Bestimmung immer mit lokalem Bezug. Die Benachrichtigungen enthalten wichtige Informationen aus verschiedensten Quellen, darunter auch aktuellste Hinweise der Auswärtigen Ämter und Nachrichtendienste.

Reisekrankheiten-Safari

Schnelle Information über typische Reisekrankheiten liefert das Lexikon Reisekrankheiten-Safari mit Angaben zum Verbreitungsgebiet, Symptomen, Therapien und Schutzmaßnahmen. Ebenso integriert ist eine Übersicht mit hilfreichen Erklärungen zu Medikamenten. Die App deckt über 200 Reiseländer auf allen Kontinenten ab.