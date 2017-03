Mobile Wallet: Paypal und Vodafone kooperieren

In Kürze lässt sich das Vodafone-Wallet mit einem Paypal-Konto verknüpfen und per NFC-fähigem Smartphone bezahlen.

Paypal und Vodafone geben ihren gemeinsamen deutschen Kunden die Möglichkeit, in Läden, Restaurants und bei weiteren Akzeptanzstellen kontaktlos mit ihren Android-Smartphones zu bezahlen und dabei ihr PayPal-Konto als Zahlungsquelle zu nutzen.

Kunden können ihr Paypal-Konto als Zahlungsquelle im Vodafone-Wallet hinterlegen, um Waren und Dienstleistungen an NFC-fähigen Visa-Kartenlesegeräten kontaktlos zu bezahlen. Zu den Akzeptanzstellen zählen beispielsweise Tankstellen, Cafés, Restaurants, Supermärkte und weitere Einzelhandelsgeschäfte.

Um über das Wallet zu bezahlen, müssen Kunden lediglich ihr Smartphone an das Kartenlesegerät der Kasse halten. Es muss weder eine App geöffnet sein, noch muss eine Mobilfunkverbindung bestehen. Selbst wenn das Smartphone ausgeschaltet oder die Batterie leer ist, lässt sich auf diese Weise bezahlen, denn die NFC-SIM stellt automatisch eine Verbindung zum Kartenlesegerät her. Einkäufe in einer Höhe von bis 25 Euro sind kontaktlos möglich, für höhere Ausgaben ist die Eingabe einer PIN notwendig.

Um den neuen Service zu nutzen, benötigen Kunden eines von rund 90 zertifizierten NFC-Smartphones, eine NFC-SIM-Karte mit einem Laufzeitvertrag von Vodafone und ein Paypal-Konto. Besteht dieses noch nicht, kann es direkt über die Wallet-App eingerichtet werden.

Um den Überblick über sämtliche Ausgaben zu behalten, erfolgt nach jedem Kauf eine Benachrichtigung über die erfolgte Zahlung. Darüber hinaus bietet die App einen Bereich, über den sich die Zahlungshistorie mit Details zu jedem Kauf inklusive Ort und Datum sowie offene Zahlungen aufrufen lassen.



Bildquelle: Paypal