MWC 2017: Das planen die Smartphone-Hersteller

Der Mobile World Congress beginnt am Montag und schon am Wochenende wollen die Smartphone-Hersteller mit ersten Neuvorstellungen auftrumpfen. Das sind die Pläne >>>

Der Mobile World Congress in Barcelona beginnt am Montag und schon am Wochenende überbieten sich die Handy-Hersteller mit ihren Events: Mit Spannung erwarten alle Smartphone-Jünger das "Comeback" von Nokia, auch Huawei und LG haben Großes vor und neue Top-Modelle dabei. Samsung muss wohl passen, zumindest was ein neues Flaggschiff angeht.

Alle Hersteller in der Übersicht:

LG will am Sonntag um 12 Uhr auf einer Veranstaltung das mit Spannung erwartete neue Flaggschiff G6 vorstellen. Ob sich LG wieder etwas Besonderes traut? Der Vorgänger G5 war modular, davor das G4 gebogen. Geht es diesmal um smarte Assistenten - vielleicht Alexa? Unter folgendem Link kann jederman ab 12 Uhr live zuschauen: https://www.youtube.com/user/LGMobileHQ

Huawei bringt das neuen Flaggschiff P10 und eventuell weitere Varianten (Plus, Pro, Lite) mit nach Barcelona und will sie am Sonntag nachmittag, ab 14 Uhr vorstellen. Nach den Erfolgen P8 und P9 werden die 2017er Smartphones mit Spannung erwartet. Leica-Kamera, Fingerabdrucksensor und sogar Iris-Scan könnten echte Highlights beim chinesischen Hersteller sein. Auf Youtube pflegt Huawei einen Countdown, der jeden Tag eine kurze Video-Vorschau bietet.

Samsung wird wohl nicht das Galaxy S8 in Barcelona zeigen. Die Koreaner lassen sich nach Akku-Bränden und politischen Verwicklungen im Heimatland Zeit und wollen nichts überstürzen. Sonntag, 18 Uhr, gibt es ein Event, diesmal ohne Zuckerberg und wohl ohne neues Top-Modell. Möglich, das ein neues Tablet vorgestellt wird.

Sony hält sich bedeckt, soll aber ein Top-Modell ("Xperia XZ") im kleineren Kreis zeigen wollen.

Lenovo hat mit den Motorola-Geräten viel vor: In Barcelona dürfte es sich um das Moto G5 und Varianten (Plus) drehen, außerdem um ein neues Moto X.

Nokia: Ein echtes Comeback ist die Nummer der Finnen nicht. Hinter Nokia-Phones steht HMD Global und es sind einige Mittelklasse-Androiden auf dem MWC angekündigt: Nokia 5 und 6. Ob es eine neue Variante des legendären 3310 gibt, bleibt abzuwarten.

Bildquelle: Thinkstock / iStock