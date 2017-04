Natur in Berlin per App entdecken

Das Museum für Naturkunde Berlin bringt mit „Naturblick“ eine schicke App zur Erkundung der Berliner Natur heraus. So funktioniert sie >>>

Die neue Smartphone-App soll allen Berlinern, insbesondere jungen Erwachsenen einen digitalen Zugang zur Natur in die Hand geben.

Wer zwitschert da im Garten?

Was blüht in der Strassenbahntrasse?

Von welchem Baum fallen diese Blätter herunter?

Welcher Schmetterling besucht den Balkon?

Bei solchen Fragen will die App helfen, mit einer leicht bedienbare Erkennung von Bäumen, Vögeln, Kräutern und Wildblumen, Amphibien, Säugetieren und Reptilien. Auch Vogelstimmen können aufgenommen und automatisch bestimmt werden. Eine Kartenfunktion zeigt Naturorte in ihrer Nähe, die zum Erkunden oder Verweilen einladen.

Nutzer der App sollen ohne viel Vorwissen Pflanzen und Tiere bestimmen und im Kontext der Stadt verstehen lernen. Mit diesem Blick auf die eigene Umgebung soll die Wahrnehmung von Berlins Natur gestärkt werden. „Naturblick zeigt die Natur in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft und offenbart den Artenreichtum Berlins“, so Johannes Vogel, Generaldirektor des Museum für Naturkunde Berlin.

„Menschen erleben Natur heute in Städten – bei Tag und bei Nacht - und oftmals unbewusst. Berlin ist reich an Natur – jetzt können wir sie neu erleben. Die App schärft die Sinne für die Natur mit der wir leben und führt gerade junge, digital affine Nutzerinnen und Nutzer auf spielerische Art und Weise an das Thema heran.“

In einem interdisziplinären Team aus den Fachbereichen Biologie, Informatik, Stadtökologie und Sozialwissenschaften forscht das Museum für Naturkunde Berlin zu digitaler Umweltbildung für eine erwachsene Zielgruppe, testet Methoden der individuellen Naturerfahrung in der Großstadt und untersucht die Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Stadtnatur. Dazu gehört die Entwicklung der akustischen und optischen Mustererkennung, mit der Arten mit Hilfe von Ton – und Bildaufnahmen automatisch erkannt werden können.

Stadtnatur entdecken

Die App ist Teil des Projektes „Stadtnatur entdecken“. Als grundsätzlich partizipatives Projekt angelegt, lebt die App von der Mitwirkung und dem Feedback seiner Nutzerinnen und Nutzer und wird dadurch kontinuierlich technisch und inhaltlich weiterentwickelt. Auf dem Wiki „Offene Naturführer“ können Inhalte vorgeschlagen und selbst eingestellt werden. Im weiteren Projektverlauf sollen so die Inhalte der App erweitert werden.

In einem Beirat organisiert, werden mit verschiedenen Berliner Institutionen neue Inhalte und weitere Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Dabei werden offen verfügbare Inhalte - z.B. aus dem Geoportal der Senatsverwaltung - für die App gesammelt und aufbereitet.

Im weiteren Verlauf des Projektes wird die App auch für Citizen Science Projekte eingesetzt und das Teilen von Beobachtungen und Aufnahmen mit anderen Nutzern ermöglicht. Zudem werden weitere Funktionen hinzukommen, wie z.B. der Einsatz der optischen Mustererkennung in der Artbestimmung.



Die App ist für Android und iOS kostenfrei verfügbar und wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau & Reaktorsicherheit (BMUB) finanziert.

Bildquelle: Naturkundemuseum