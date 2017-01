Passagen 2017: Hololens zum Anfassen

It´s showtime: Mit den „Passagen 2017“ startet im Rahmen der diesjährigen Einrichtungsmesse IMM vom 16. bis 22. Januar in Köln eines der größten deutschen Design-Events. Im Zuge dessen gibt es am Stammsitz des Internet-Verbands Eco in der Lichtstraße in Ehrenfeld eine interaktive Ausstellung zu sehen.



Federführend für die Realisierung einer „Tech-Fabelwelt“ zeichnen die Digitalspezialist von 42DP Labs und der Zeich GmbH. Bei „Abstractures“ handelt es sich um eine experimentelle Medieninstallation, in der virtuelle Wesen durch die Besucher zum Leben erweckt werden sollen. Diese Kreaturen existieren allein in der digitalen Dimension und werden mittels der Microsoft Hololens für das Publikum erlebbar. Eigenen Angaben zufolge will man mit der Installation „Design-Accessoires in virtuelle bunte Kreaturen verwandeln, die in der ‚Mixed Reality’ ihren natürlichen Habitat gefunden haben“.



Der Hintergrund: Augmented-Reality-Technologien (AR) erweitern unsere physische Dimension immer mehr und dringen auch in alltägliche Lebensräume vor. So entstehen hybride Welten, in der reale und virtuelle Objekte koexistieren. Die interaktive Ausstellung schlägt hier eine Brücke zwischen der physischen und virtuellen Welt, wobei 42DP Labs und die Zeich GmbH am konkreten Objekt ein Bewusstsein für Technologien schaffen und einen Diskurs über mögliche Chancen und Herausforderungen anstoßen wollen.



Neugierig geworden? Im Rahmen der Passagen lässt sich die hybride Welt bei kostenfreiem Eintritt während folgender Ausstellungszeiten entdecken:



Vom 16. bis 22. Januar 2017

Montag – Freitag 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag 12:00 – 18:00 Uhr

Sonntag 12:00 – 17:00 Uhr

eco-Kubus, Lichtstr. 43h

50825 Köln

Bildquelle: Koelnmesse