Per Rechnungs-App Belege sicher einreichen

Belege kopieren, die Originale in einen Umschlag stecken und dann zur Post tragen – das klingt in der heutigen digitalisierten Welt fast antiquiert. Trotzdem ist dies für viele Versicherte noch Alltag. „Für uns als Versicherungsverein hat der Schutz unserer Kunden und ihrer Daten oberste Priorität. Der Brief war da lange Zeit schlicht der sicherste Weg", erläutert Dr. Marcus Kremer, Vorstand Krankenversicherung im Continentale Versicherungsverbund. „Jetzt greifen wir zusätzlich auf eine ausgereifte Technologie und etablierte Prozesse im Gesundheitswesen zurück, die unserem Anspruch an Sicherheit – und dem unserer Kunden – entsprechen", so Dr. Kremer.

Die privatärztlichen Verrechnungsstellen versehen ihre Rechnungen nun mit zwei unterschiedlichen, jeweils verschlüsselten QR-Codes. Beide zusammen gewährleisten eine sichere, anonymisierte Übermittlung der Leistungsdaten an die Continentale. Rezepte und andere Belege, die noch nicht mit diesen Codes versehen sind, können fotografiert werden. Auch hier werden die Daten mehrfach verschlüsselt. In beiden Fällen erfolgt der sichere Versand über die Rechnungs-App, die dem Kunden gleichzeitig eine Übersicht über die bereits eingereichten Belege bietet. Die Entschlüsselung ist nur der Continentale möglich. Wie bei Papierbelegen auch, dürfen nur autorisierte Mitarbeiter die Belege einsehen und weiterbearbeiten.

Vorteile für Kunden und Unternehmen

Die Vorteile liegen für die Continentale sowohl auf Kunden- als auch auf Unternehmensseite: „Der Versicherte spart Portokosten, Papier, Zeit und Aufwand. Darüber hinaus stellen wir einen Service zur Verfügung, den viele Menschen bequem finden. Wir hingegen ersparen uns Arbeitsschritte und damit Kosten", so Dr. Kremer.





