„Pure Android“ im Nokia 8

Hello #Bothie!

Weniger Selfie, mehr Bothie: Das Nokia 8 ist das erste Smartphone von HMD Global mit Zeiss-Optik und kommt mit Dual-Sight-Video – einer Funktion, die einen dualen Livestream in Echtzeit für Social Feeds wie Facebook und Youtube möglich macht. Dual-Sight nutzt die vordere und die hintere Kamera gleichzeitig und zeigt sowohl Fotos als auch Videos in einer geteilten Bildschirmansicht – schließlich hat jede Geschichte zwei Seiten.

Hollywood-Sound aus dem Smartphone

Das Gerät ist zudem das erste Android-Smartphone mit Nokia OZO Audio und gibt dem Nutzer Hollywood-Technologie in die Hand: OZO Spatial 360° Audio macht aus 4K-Videos klanglich eindrucksvolle Hörerlebnisse.

Das an den Kanten 4,6 mm und durchschnittlich nur 7,3 mm starke, nahtlose Unibody-Gehäuse wird aus einem 6.000er-Aluminium-Block gefräst. Das puristische Design wird in einem 40-Stufen-Prozess gefertigt, eloxiert und poliert. Die Hochglanzoberfläche einzelner Modelle wird in über 20 Stunden auf einen makellosen Look poliert. Ebenfalls High-Performace: Im Inneren arbeitet die leistungsfähige Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform.

Neue Klangdimension mit OZO Audio

Mit OZO Audio kombiniert das Smartphone drei Mikrofone mit Akkustikalgorithmen, um Aufnahmen in 360°-Raumklang zu schaffen. 4K-Videos können überall und mit jedem geteilt werden – binaurale Codecs ermöglichen das Abspielen in HiFi-Qualität selbst auf Geräten ohne OZO Audio.

Das mit der Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform ausgerüstete Smartphone macht bei der Leistung keine Kompromisse. Die Teams für Design, Innovation und Konstruktion haben Hand in Hand gearbeitet. Das Ergebnis ist eine auf voller Länge mit Graphit ummantelte Kühlleitung aus Kupfer, die die vom Hochleistungssystem erzeugte Wärme über die gesamte Länge und Breite des Mobilteils ableitet.

Darüber hinaus ist das Nokia 8 mit Qualcomm Quick Charge 3.0 kompatibel, das heißt der Nutzer kann schneller wieder wichtige Momente aufnehmen, wenn die Batterie einmal leer war.

Jederzeit „Pure Android“

Nokia Smartphones bieten ein pures Android ohne unnötige Apps, die die Leistung des Geräts verlangsamen. Mit den monatlichen Sicherheits-Updates ist das Modell sicher und stets auf dem neuesten Stand. Von außen durch biometrische Authentifizierung über Fingerabdruck geschützt, bietet das Gerät noch mehr Sicherheit.

Das Nokia 8 wird in den vier Farben Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue und Steel zu einem weltweiten Durchschnittspreis von 599 Euro im Laufe des Septembers erhältlich sein.



Technische Daten des Nokia 8

- Netzwerke: GSM, WCDMA, TDS-CDMA, LTE

- erhältlich für eine oder zwei SIM-Karten

- OS: Android Nougat 7.1.1

- Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform

- MSM8998 Octa Core (4* 2,5 GHz Kryo + 4* 1,8 GHz Kryo)

- RAM: 4GB

- Speicher: 64GB interner Speicher mit Slot für externe MicroSD-Karte (unterstützt bis zu 256 GB)

- Äußeres: spritzwassergeschützter IP54 Touch Monoblock mit kapazitiven Systemtasten

- Display: 5,3” IPS LCD QHD 2.560 x 1.440; 700 nts Bildschirmhelligkeit; Corning Gorilla Glass 5

- Kamera mit Zeiss-Optik:

- Primäre Kamera: 13 MP (Farbe + OIS) + 13 MP (Mono); Dual Tone Flash

- Vordere Kamera: 13 MP PDAF; Display Flash

- Konnektivität und Sensoren: Typ C, USB3.1, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, E-Kompass, Gyroskop, Fingerabdruck-Sensor, Hallsensor, Barometer, NFC

- Batterie: Integrierte 3090-mAh-Batterie mit Qualcomm Quick Charge 3.0

- Video: MP4, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM

- Abmessungen: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm (Kamera steht 0,4 mm vor)

- Gewicht: 160 g





Bildquelle: HMD Global