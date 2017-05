Rugged Device: Fit für den Außeneinsatz

Zu den Zielgruppen zählen etwa Flottenmanager, Sicherheits- und Verteidigungskräfte, Rettungsdienste, Wartungstechniker, Versorger- und Telekommunikationsunternehmen. Auf sie wartet ein Rugged-Tablet inklusive Tastatureinheit mit einem Gesamtgewicht von knapp 1,76 kg – doch dank herausziehbarem Griff kann das robuste Gerät gut getragen werden. Das Tablet allein wiegt nur ca. 920 g und liegt angenehm in der Hand.

Der Touchscreen lässt sich sowohl mit den Fingern (mit oder ohne Handschuh) als auch per Digitizer-Stift bedienen, der sich in einer Mulde im Tablet-Rand versteckt. Die Bedienung des Mauszeigers über das Touchpanel der Tastatureinheit gestaltet sich bisweilen nicht ganz so flüssig. Ausgestattet ist das 2-in-1-Gerät mit den üblichen Windows-Programmen wie Word, Powerpoint sowie Excel. Und Cortana erinnert den Nutzer z.B. daran, zu bestimmten Zeiten gewisse Aufgaben zu erledigen.

Sämtliche Schnittstellen wie die USB- und HDMI-Ports sowie Speicherkarten-Slots können dank Deckeln sicher verschlossen werden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser weitestgehend zu verhindern. Die Frontkamera des Detachable-Geräts lässt einen 3-Fach-Zoom zu und kann auch im Nachtmodus bedient werden. Gleiches gilt für die Backkamera, die zusätzlich mit Autofokus und LED-Blitz ausgestattet ist. Die Kameras nehmen Fotos und Videos auf – auch das Scannen von 2D-Barcodes ist möglich.

Das Toughbook CF-20 ist zu einem Preis ab 2.999 Euro (zzgl. Mwst.) erhältlich.





Pro:



zwar robust, aber schick designt mit silbrig-schimmernder Rückseite

dank herausziehbarem Tragegriff leicht zu transportieren

Contra: