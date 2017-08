Samsung stellt Galaxy Note 8 vor

Knapp ein Jahr nach dem Verkaufsstopp für das entflammbare Samsung Galaxy Note 7 hat der südkoreanische Elektronikriese in Berlin und New York ein runderneuertes Nachfolgemodell vorgestellt: das Galaxy Note 8.

Mit dem S Pen lassen sich Notizen auf dem Always On-Display festhalten.

Das Galaxy Note 8 bietet eine Auswahl an biometrischen Authentifizierungsverfahren, hier zu sehen ist der Fingerabdruck-Scanner.

Das Galaxy Note8 bietet eine Auswahl an biometrischen Authentifizierungsverfahren, darunter Iris- und Fingerabdruck-Scanner. Der Iris-Scanner ist praktisch, wenn man gerade keine Hand frei hat, um das Gerät zu entsperren.

Nutzer können jeweils zwei kompatible Apps zu Paaren zusammenfügen. So ist es möglich, Freunden Nachrichten zu schicken und parallel ein Video zu schauen oder an einer Videotelefonkonferenz teilzunehmen und dabei die Agenda vor Augen zu haben.

Die 12 Megapixel Dual-Kamera des Galaxy Note 8 mit Tele- und Weitwinkelobjektiv sei die bislang leistungsstärkste Kamera in einem Samsung Galaxy Smartphone, so der Hersteller.

Der S Pen ist charakteristisch für die Note-Serie. Beim Galaxy Note8 will Samsung den Stift verbessert haben. Im Vergleich zu Vorgängermodellen sei die Spitze deutlich feiner und druckempfindlicher, so der Hersteller.

Das Galaxy Note 8 verfügt über ein großes randloses 6,3-Zoll-Display (AMOLED), so dass die äußeren Abmaße des «Phablets»-Gehäuses deutlich kompakter ausfallen als beim Vorgängermodell.

Mit 6 GB RAM, einem 10-nm-Prozessor und erweiterbarem Speicher (bis zu 256 GB) bringt das Galaxy Note 8 die nötige Leistung für Streaming, Spiele und Multitasking mit.

Eine interessante Funktion ist Samsung DeX. Sie soll es ermöglichen, das Smartphone wie einen Desktop-PC mit einem großen Bildschirm zu verbinden. Ebenfalls an Bord ist der intelligente Assistent Bixby, der bei der Erledigung von Aufgaben helfen soll.

Doppel-Kamera

Im Note 8 verbaut Samsung an der Rückseite erstmals zwei Kameraobjektive mit jeweils 12 Megapixel, die beide mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet sind. Damit treten die Südkoreaner direkt gegen Apple an. Der US-Konzern hatte mit dem iPhone 7 Plus vor einem Jahr bereits ein Modell mit Doppellinse eingeführt. Ähnlich wie beim größeren iPhone-Modell kann man mit dem Note 8 Porträt-Fotos mit dem sogenannten Bokeh-Effekt erstellen, bei dem der Hintergrund eines Bildes bewusst unscharf erscheint. Im «Live Modus» kann man mit dem Note 8 den Effekt auch nachträglich abgestuft auf eine vorhandene Aufnahme anwenden.

Kleinerer Akku

Um ein Desaster wie beim Note 7 zu vermeiden, stattet Samsung das neue Note-Modell mit einem etwas kleineren Akku aus. Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 3300 mAh, das sind 200 mAh weniger als beim Note 7.

Samsung hatte im Oktober vergangenen Jahres den Verkauf des Note 7 weltweit eingestellt und die bereits verkauften Exemplare wegen Explosions- und Brandgefahr zurückgerufen. Eine der Ursachen war, dass das Gehäuse an einer Stelle des großen Akkus einen Kurzschluss erzeugen konnte. Nach dem Akku-Debakel hat Samsung ein neues Qualitätssicherungsprogramm aufgesetzt, um Pannen wie diese künftig auszuschließen.

Der Chef der Samsung-Handy-Sparte, DJ Koh, sagte in New York: «Keiner von uns kann je vergessen, was vor einem Jahr passiert ist.» Unvergesslich bleibe aber auch der Zuspruch durch die Note-Community. «Eure Loyalität macht mich ganz bescheiden.»

Stift S-Pen bleibt erhalten

Das Note 8 wird wie die Vorgängermodelle mit einem Stift (S-Pen) ausgeliefert. Der Hauptspeicher des Geräts kann mit einer SD-Karte um 256 Gigabyte erweitert werden. Neu ist die Funktion, dass das Note 8 im Standby-Modus als Notizblock gebraucht werden kann.

Biometrischen Erkennungsmethoden

Der Besitzer eines Note 8 kann sich mit drei verschiedenen biometrischen Erkennungsmethoden auf dem Gerät anmelden (Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scanner). Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite des Geräts direkt neben den beiden Kameralinsen, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S8.

Stolzer Preis

Das Samsung Galaxy Note 8 wird ab Mitte September in den Farben „Midnight Black“ und „Maple Gold“ zum Preis von 999 Euro (UVP) erhältlich sein. Eine Dual-SIM-Variante wird exklusiv über den Samsung Online Store zum Preis von 999 Euro (UVP) erhältlich sein.

Bildquelle: Samsung

Mit Material der dpa/rs