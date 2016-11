Schadenengel: Schnelle Hilfe im Schadensfall

Die Gründung

Selber von einem Rohrbruch geplagt, stand Start-up-Gründer Markus Unkhoff an einem Sonntag Mitte 2013 mit eigenen Füßen im Wasser. Von Versicherung und Schadensanierern allein gelassen, war es nicht möglich, eine seriöse Soforthilfe in einem akzeptablen Zeitrahmen zu ordern. Freund und Geschäftspartner Andreas Schmid, gelernter Brand- und Wasserschadensanierer, musste einspringen. Relativ schnell war dann klar, dass hier eine Marktlücke geschlossen werden muss.



Die Zielsetzung

Schadenengel sieht sich als Schadenmanager für den Kunden. Ein Wasserschaden tritt in der Regel ungeplant auf und oft ist eine Ansprechperson nicht zu erreichen. Doch gerade jetzt gilt es, den Gebäudeschaden schnellstmöglich zu beheben – Stichwort „Schadenminderung“. Das Start-up übernimmt das gesamte Schadensmanagement und die Koordination der Handwerker – und das rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Abgewickelt wird mit der zuständigen Versicherung, somit soll der Service für den Kunden kostenlos sein.



Der Mobility-Gedanke

Gerade bei einem akuten Schadensfall schreit der Kunde nach Betreuung und will sich nicht allein gelassen fühlen. Über das mobile Schadenmanagement des Start-ups, was über den Messenger-Dienst Whatsapp gesteuert wird, hat der Geschädigte einen direkten Draht zu seinem Koordinator und bekommt umgehend Feedback auf sein Smartphone. Termine und Absprachen können so auch von unterwegs erledigt werden. Ein weiterer Vorteil soll die bessere Dienstleistersteuerung sein. Daten, Anweisungen, Bilder und sogar Videos können so direkt mit dem Handwerker kommuniziert werden.



Die ersten Kunden

Mit dem mobilen Schadenmanagement können bereits Geschädigte ihre Gebäudeschäden per Whatsapp melden. Direkt bekommt der Kunde ein Feedback, wann der Handwerker kommt und wie es weitergeht. Aber auch der Handwerker bekommt Aufträge und Infos über sein Smartphone und kann so schneller reagieren.

Die nächsten Schritte

In Bezug auf das mobile Schadenmanagement wird eine Entwicklung in Richtung Chatbots sein. Bereits jetzt gibt es automatische Antworten, je nach Kundenanfrage. Dieser Bereich soll aber weiter ausgebaut werden. Generell will man das Online-Segment weiter festigen, um auch im Offline-Bereich Fuß zu fassen.





Schadenengel Gebäudemanagement GmbH

Branche: Schadensanierung

Gründung: 2014

Gründer & Geschäftsführer: Andreas Schmid, Markus Unkhoff

Unternehmenssitz: Köln

Mitarbeiterzahl: 11