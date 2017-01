"Show your App"-Award verlängert Einreichung

Der "Show your App"-Award sucht jedes Jahr nach den besten Apps auf dem Markt. In den sechs Kategorien Mobility & Travel, Life & Style, Games & Entertainment, Medien & Bildung, Business & Finanzen sowie Health & Fitness können die App-Entwickler gegeneinander antreten. Die drei überzeugendsten Angebote werden von der Jury als „Super-Apps“ prämiert. Zusätzlich – und von der Jury unabhängig – küren die Verbraucher in einem Voting-Marathon ihre eigenen Sieger. Auf die Gewinner des Awards warten Mediabudgets im Gesamtwert von 20.000 Euro sowie diverse Sachpreise.

Die zahlreiche Medien-Jury

Die Award-Jury besteht aus folgenden Technologie- und Medien-Experten:

Dirk Waasen, Chefredakteur connect

Marco Parrillo, Mitglied der Geschäftsleitung Neue Mediengesellschaft Ulm (Internet World Business, com! Professional, dotnetpro)

Klaus Dudda, Verleger und Geschäftsführer Medienhaus Verlag (Mobile Business)

Julia Wegeler, Abteilungsleiterin Digital Products, n-tv

Roland Bernhard, Chefredakteur Telecom Handel

Max Bold, Chefredakteur web & mobile developer

Lars Weisswange, GM DACH Mobile Business Group Lenovo

Chong-Won Lim, Head of Marketing, Central Region (DACH) Mobile Business Group Lenovo

Angelique Szameitat, Chefredakteurin der GFM Nachrichten

Canio Martino, Geschäftsführer new media solutions group

Jan Kluczniok, Chef vom Dienst, netzwelt.de

Patrick Woods, freier Journalist

Maximilian Feigl, Mobile Redakteur GFM Nachrichten

Die Einreichung von Apps ist noch bis 13. Januar unter www.show-your-app.de möglich. Das Voting durch die Verbraucher findet vom 12. Januar bis 5. Februar statt. Die Gewinner werden dann am 15. Februar auf einer feierlichen Abendveranstaltung in München bekannt gegeben.

Gesonderte Vergabe: Digital Location Heroes Award

Ebenfalls am 15. Februar verleiht die Location Based Marketing Association (LBMA) den Digital Location Hereos Award. Mit ihm werden Unternehmen aus Handel, Marketing und Logistik für den Einsatz herausragender und innovativer Lösungen in der Informationstechnologie prämiert. Gesucht werden die besten digitalen Location Kampagnen oder Lösungen unter Einsatz von Technologien, innovative Ideen aus der Warenwirtschaft sowie On- und Offline-Store-Konzepte.

Die Jury besteht aus:

Carsten Szameitat, Vorstandsvorsitzender der Location Based Marketing Association DACH

Marco Pannicke, Direktor von CHEP Deutschland

Belinda Belger, Projektleiterin Digital Products bei der Migros Genossenschaft

Martin Wild, Chief Digital Officer (CDO) der Media-Saturn-Holding GmbH.

Gesondert kann dies eingereicht werden bis zum 27. Januar 2017 unter: www.thelbma.org/award



Tagsüber findet am 15. und 16. Februar die Loca Conference statt. Unter dem Motto „Connecting real and online worlds in Retail and Logistics“ rückt sie Lösungen für die Vernetzung von Lokal, Mobile und Online in digital Commerce sowie Location-based Services in den Mittelpunkt. Die Loca live Touren stehen unter dem Motto „Digitalisierung live erleben“.