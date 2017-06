Smartwatch-Kollektion von Emporio Armani

Giorgio Armani und der Sänger/Songwriter Shawn Mendes verkünden zum Start der ersten Touchscreen-Smartwatch-Kollektion und der neuen Hybrid-Smartwatch-Modelle der Linie „Emporio Armani Connected“ ihre Zusammenarbeit.

Die Uhren sind sowohl mit iOS- als auch Android-Smartphones kompatibel. Sie werden von Android Wear 2.0 (Googles Smartwatch-Plattform) und der Smartwatch-Plattform Qualcomm Snapdragon Wear 2100 unterstützt und bieten Käufern so die Benutzererfahrung und Funktionalität, die sie sich wünschen und erwarten. Die Uhren werden in den begehrtesten Designs der Marke angeboten – mit den zusätzlichen Vorteilen, die die heutige Wearable-Technologie bietet. Käufer bleiben durch direkt auf die Uhr geschickte Nachrichten und Meldungen stets auf dem Laufenden. Auch lässt sich die Uhr mit individualisierbaren Zifferblättern und austauschbaren Bändern dem eigenen Stil anpassen – je nach gewünschtem Look.



Merkmale im Überblick:

Es gibt acht Zifferblätter, für die jeweils Farbkombinationen festgelegt werden können – individuell wählbar nach eigenem Stil. Mit der Mikro-App „Saved Faces“ lassen sich die bevorzugten personalisierten Zifferblätter speichern und je nach gewünschtem Stil wählen.

Aktivitäten aufzeichnen: Kompatibel mit den Lieblings-Apps zum Nachverfolgen von Schritten, Läufen und Fitnesszielen.

Die Bänder lassen sich mit elf verschiedenen Optionen anpassen; darunter stehen die Materialien Edelstahl, Leder und Silikon zur Verfügung. Durch den Schnelllösestift lassen sich die Bänder leicht austauschen.

Aus dem Google Play-Store können Drittpartei-Apps direkt auf die Uhr heruntergeladen werden.

Mit der App „Google Play Music“ lässt sich Musik direkt von der Uhr streamen und steuern. Die Musikbibliothek kann von jedem Ort aus abgerufen werden.

Google Assistant: Wettervorhersagen, Erinnerungen und Ortsbeschreibungen – all das auf Knopfdruck.

Amoled-Schirm für eine scharfe, komplett runde Ansicht.

Drahtlose Aufladung

Verfügbar sind die neuen Uhren sind ab 14. September auf armani.com, in Emporio Armani-Filialen sowie in ausgewählten Geschäften und Kaufhäusern weltweit erhältlich.