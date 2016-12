Start-up Buddy-Watcher entwickelt Wearable für Taucher

Das Pforzheimer Start-up wurde 2012 gegründet. Mit dem Buddy-Watcher ist es Tauchern möglich per Knopfdruck via Ultraschall mit dem Partner zu kommunizieren zu.

Taucher, die gemeinsam unter Wasser sind, kennen das Problem: Ehe man es gemerkt hat, ist der Sichtkontakt zum Tauchpartner verloren gegangen. Gerade bei Notfällen kann das kritisch werden, weiß Start-up-Gründer Michael Feicht. Nach einem einschneidenden Erlebnis 2008 in Australien, als er den Tauchpartner aus den Augen verlor, kamen er gemeinsam mit Co-Gründer Eduard Sabelfeld auf eine Idee, wie Taucher unter Wasser in Kontakt bleiben können: „Wir haben uns erst über Wasser wiedergefunden. Das Gefühl, unter Wasser plötzlich alleine zu sein, hat uns auf die Idee gebracht, eine technische Lösung zu finden“, erinnert sich Feicht. Die Buddy Watcher werden wie eine Armbanduhr getragen und erleichtern die Kommunikation zwischen Tauchpartnern mittels Vibration durch Ultraschall.

Zielgruppe: Taucher, Schnorchler oder Freediver

Der Buddy-Watcher ist so konzipiert, dass er auf Knopfdruck Signale an das Partnergerät sendet – und das mittels Ultraschall. „Ultraschall ist unter Wasser die einzige Möglichkeit zur Kommunikation über längere Distanzen. Das Signal selbst erfolgt lautlos, um Fische nicht aufzuschrecken und hat eine Reichweite von bis zu 80 Metern in bis zu 60 Meter Tiefe“, erklärt Eduard Sabelfeld. Die Signale können individualisiert werden oder auf ganze Gruppen ausgedehnt werden. Dies ist auch praktisch für Tauchlehrer. Das Partnergerät zeigt dabei dem anderen Taucher durch Vibration an, dass seine Aufmerksamkeit gefragt wird. Zusätzlich warnt ein Abstandmesser Taucher, wenn sie sich zu weit voneinander zu entfernen. Dadurch beugt Buddy Watcher dem Tauchpartnerverlust vor.

Über 170 Fachhändler vertreiben den bzw. die Buddy-Watcher – und das weltweit. Um das patentierte Produkt weiterentwickeln und expandieren zu können, starten die Jungunternehmer ein Crowdinvesting bei Companisto.





