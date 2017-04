Störerhaftung: Pro und Contra

Am 5. April 2017 hat die Bundesregierung die erneute Anpassung des Telemediengesetzes (TMG) beschlossen und damit die Störerhaftung im WLAN abgeschafft. Was der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) durchaus begrüßt, sieht der Eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. als „schwarzen Tag für das freie Internet“ an.