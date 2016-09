Surface Pro 4 als Plattform für mobilen Faro-3D-Scanner

Die Faro Europe GmbH hat den tragbaren 3D-Scanner Freestyle3D für den Einsatz in der Industrie entwickelt. Um die großen Datenmengen der mitgelieferten 3D-Software Scene Capture direkt vor Ort verarbeiten zu können, setzt das Unternehmen auf das Microsoft Surface Pro 4.

Weltweit entwickelt und vertreibt Faro tragbare Koordinatenmessgeräte, 3D-Laserscanner und Software. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nun auch einen mobilen 3D-Scanner zur exakten Vermessung im industriellen Einsatz an. Für die Verarbeitung der Daten direkt am Einsatzort wird der Freestyle3D zusammen mit der 3D-Software Scene Capture und dem Surface Pro 4 als einheitliche Lösung ausgeliefert.

Vom realen Objekt zur 3D-Simulation



Faro war es wichtig, ein leichtes und handliches Gerät zu finden, das gleichzeitig genug Performance für das 3D-Programm und die zu verarbeitende Datenmenge aus dem Scanner bietet. „Eine 3D-Software benötigt viel Rechenkraft. Die stellt das Surface Pro 4 bereit, gleichzeitig harmoniert sein Design mit dem Freestyle3D“, so Dr. Daniel Döring, Team Lead Product Development Freestyle bei Faro.

Die Software legt in jedem mit dem Scanner aufgenommenen Bild Objekte fest und erfasst ihre Lage im nächsten Bild. Aus dem Vergleich der Positionen zeigt sich dann, wie sich der Nutzer bewegt hat. Es entsteht ein 3D-Bild, welches auf einem leistungsstarken Device abgebildet werden kann. „Scene Capture verarbeitet pro Sekunde rund zehn Megabyte Daten und stellt gescannte Objekte in Echtzeit mit bis zu 70.000 Punkten pro Sekunde dar“, berichtet Döring. Nach mehreren intensiven Tests fiel die Wahl auf das Surface Pro 4, da es die hohen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Grafik erfüllt.



Bildquelle: Microsoft