Umweltzonen per App anzeigen lassen

Wer als Auto-, Bus- oder Lkw-Fahrer viel im europäischen Ausland unterwegs ist, der kennt das Problem mit verschiedenen Umweltzonen und Vignetten-Pflicht. Abhilfe will die Green-Zones-App schaffen und liefert Informationen in Echtzeit.

Zum Start der Verkehrsmesse Transport Logistic, kommt mit der Green-Zones-App eine Anwendung auf den Markt, die das Leben der Lkw-, Bus- und Autofahrer auf europäischen Straßen erleichtern möchte. Die App meldet den Status jeder Umweltzone in Echtzeit und abends auch die Bedingungen für den nächsten Reisetag.

Wer in Europa mit dem Lkw, Bus oder Auto unterwegs ist, sollte über die unterschiedlichen Umweltzonen auf seiner Route Bescheid wissen, sonst kann es teuer werden. Nationale Einfahrverbote, regionale Umweltzonen, lokale Sonder- und Ausnahmeregelungen – da kann man im europäischen Wirtschaftsverkehr oder als Tourist schon mal den Überblick verlieren. Vor allem, wenn es auch noch zu beachten gilt: an welchem Tag was? Zu welcher Uhrzeit und für welches Fahrzeug? Bei geradem oder ungeradem Kennzeichen?

Es gibt viele Umweltplaketten und unterschiedlich ausgestaltete Umweltzonen. Manche Länder haben eine ganze Reihe von Plaketten. Frankreich etwa hat ganze sechs Stück im Angebot. Mit diesen Crit´Air-Vignetten darf man, je nach Tag und Vignettenfarbe, die sich wiederum nach den Abgasnormen des jeweiligen Fahrzeugs richten, in den ausgewiesenen Umweltzonen fahren oder eben nicht.

Statusmeldungen in Echtzeit

Die App meldet den Status jeder einzelnen Umweltzone in Echtzeit und ab 20 Uhr auch die Bedingungen für den nächsten Reisetag. So kann man zunächst auf der Webseite und spätestens Ende Juni auch auf dem Smartphone (Android/iOS) tagesgenau alle Details zu Regeln und Ausnahmen aller Umweltzonen abrufen, für die Umweltplaketten, -vignetten oder -pickerl Pflicht sind. Ein geodatenbasiertes Kartensystem weist die Grenzen der jeweiligen Umweltzone aus. Die Statusmeldungen lokaler Umweltbehörden werden täglich eingespielt.



Bildquelle: Green Zones GmbH