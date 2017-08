VR auf der Gamescom

Anwendungen wie Virtual Reality sind inzwischen auch im Maschinenbau, der Architektur oder im Einzelhandel im Einsatz. Und Pädagogen entdecken den spielerischen Zugang zu Lerninhalten mit den heutigen Möglichkeiten neu.



Virtual Reality hatte bei ihrem Rundgang auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begeistert. Vielfach wird darauf verwiesen, dass die Games-Branche die Entwicklung maßgeblich vorangebracht habe. Doch zu den Highlights gehört das Thema auf der diesjährigen Gamescom nicht unbedingt.

Man habe VR das letzte Jahr sehr groß gemacht, heute sehe man, dass es so groß gar nicht sei, sagt Uwe Bassendowski, Deutschland-Chef von Sony Computer Entertainment.

Sony gehört mit seiner Playstation VR zu den Pionieren der Technik. Für entsprechende Spiele, die die Nutzer in virtuelle Welten entführen, seien auch andere Spielkonzepte erforderlich, sagt Bassendowski. «Man kann sich ein VR-Headset nicht drei Stunden aufsetzen.» Spiele in 20 bis 30 Minuten Länge seien dafür eher sinnvoller. Es gebe zwar schon rund hundert Spieletitel auf dem Markt, doch nun müssten weitere Inhalte folgen.

Microsoft arbeitet derweil zusammen mit vier Hardware-Herstellern ebenfalls an Headsets, die allerdings die reale Umgebung nicht vollständig ausblenden sollen. Voraussichtlich werden die ersten Modelle zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sein.

VR ohne Kabel von TPCast

Halbwegs leistungsfähige VR-Systeme haben aber noch immer einen großen Haken für die Nutzer: Sie hängen über Kabel am Rechner oder der Konsole und schränken so die Bewegungsfreiheit des Spielers erheblich ein. Dieses Problem will jedoch das junge Unternehmen TPCast aus China gelöst haben.

Auf der Gamescom zeigt TPCast mit Hilfe eines proprietären Routers, eines Senders und Empfängers sowie einer Batterie, die man sich als Gürtel umbindet, dass es bei der HTC Vive auch ohne Kabel geht. Im Rahmen des Entwicklerprojekts Vive X des taiwanesischen Herstellers hatte das Unternehmen, das traditionell Router für TV-Geräte produziert, seine Lösung vorgestellt. Bereits Anfang September soll sie nun auch in Deutschland vorbestellt werden können. Einen Preis nannte TPCast allerdings noch nicht.

Zahlen & Fakten

Neun Millionen Playstation 4 stehen laut Bassendowski in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Haushalten. Mit über 60 Millionen verkauften Geräten weltweit ist Sony mit Abstand Marktführer.

Rivale Microsoft setzt unterdessen auf neue Hardware und sein aktuelles Betriebssystem Windows 10. Zur Gamescom hat der Konzern erstmals sein neues, besonders leistungsfähiges Konsolenmodell Xbox One X nach Deutschland gebracht, es soll am 7. November in den Handel kommen. Und mit einer neuen Folge des Klassikers «Age of Empires» etwa will das Unternehmen Windows 10 am PC als dezidierte Spieleplattform küren.

dpa/rs