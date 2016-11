Weihnachtsgeschenke für Technik-Fans

Designt mit einer praktischen Öse für Anhänger lässt sich Tile Mate an sämtlichen Gegenständen befestigen. Zusammen mit der App und dem Smart-Location-Netzwerk können verloren gegangene Gegenstände schnell gefunden werden.

„Tile Mate“ – Bluetooth Tracker

Tile, ein Smart-Location-Unternehmen mit großem Fundbüro-Netzwerk, stellte kürzlich seinen neuen Bluetooth-Tracker „Tile Mate“ vor. Geeignet ist dieser für alles, was häufig gesucht wird – Schlüssel, Geldbörse oder Gepäckstücke. Nutzer können sämtliche Gegenstände mit einem von vier vorprogrammierten Klingeltönen anklingeln lassen oder umgekehrt, den Tracker dazu nutzen, das Smartphone klingeln zu lassen – selbst wenn es stummgeschaltet ist. In Kombination mit der App wird der Standort, an dem der Nutzer den Gegenstand zuletzt hatte, auf einer Karte angezeigt.



www.thetileapp.com





Star-Wars-Quadrokopter

Ausgestattet mit ausgefeilter Drohen-Technologie kann der „Pilot“ in Lasergefechten z.B. gegen Freunde antreten. Die ferngesteuerten Flugmodelle besitzen On-Board-Laser, die alle Erlebnisse und Treffer aufzeichnen. In nur drei Sekunden wird eine Fluggeschwindigkeit von 50 km/h erreicht. Jedes Modell ist handbemalt und eine exakte Nachbildung des Originals. Fans können zwischen T-65 X-Wing Fighter, Darth Vader Tie Advanced X1 sowie dem Speedbike, das zusammen mit einem Mini Scott Tropen geliefert wird, wählen.



www.propelsw.com







Actioncam „Camile R100“ von Miniwing

Die farbenfrohe Actioncam mit integriertem GPS-Fahrradcomputer lässt sich schnell und einfach an jedem Lenker montieren – gleich ob Fahrrad, Motorrad oder Roller. Die Zwei-in-Eins-Funktion ermöglicht es, neben den über GPS aufgezeichneten Routendaten auch die schönsten Erlebnisse der Tour in Form von Fotos oder Videos festzuhalten. Eine speziell entwickelte App erlaubt zudem die Verbindung über WLAN und Bluetooth.



www.miniwing.com





„BeoSound" – Drahtlose Lautsprechersysteme

Die zwei drahtlosen Lautsprechersysteme BeoSound 1 und BeoSound 2 können vielseitig genutzt, einfach verbunden und an nahezu jedem Ort platziert werden. Mit einem 360-Grad-Klangerlebnis und einem eleganten Design passen sich die Lautsprecher in vielfältige Lebens- und Wohnstile ein.



www.bang-olufsen.com







Offroad-Hooverboard „IO Hawk“

Den „IO Hawk Cross“ kann unwegsames Gelände nicht stoppen. Der Elektro-Cruiser hat robuste 8,5 Zoll Vollgummireifen mit Geländeprofil. Zudem verfügt er über integrierte Lautsprecher und Bluetooth. So lässt sich Musik direkt vom Smartphone wiedergeben. Eine dazugehörige App liefert Informationen über Geschwindigkeit, zurückgelegte Distanz, Batteriestatus und Einstellungen für den Geschwindigkeitsmodus.



www.iohawkcross.com