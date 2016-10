Zeigt Microsoft heute neue Hardware?

So kündigt Microsoft sein Event an.

Microsoft zeigt heute, am 26. Oktober 2016 in New York ab 16 Uhr deutscher Zeit Neuigkeiten rund um Windows 10.

Die Veranstaltung lässt sich über folgenden Live-Stream verfolgen: http://www.microsoftoctoberevent.com

Das Motto des Events lautet „Imagine what you’ll do“. In der US-Tech-Presse heißt es aktuell eher: „Imagine what Microsoft will do". Es wird fleißig spekuliert, was der IT-Riese neben dem Redstone-2-Update für Windows 10 denn an Hardware wohl heute vorstellen könnte. Hier sind die heißesten Gerüchte, Vermutungen und Spekulationen:

Nach dem Echo-Erfolg von Amazon sind smarte Lautsprecher mit integrierten Assistenten der letzte Schrei. Vermuten doch viele Marktteilnehmer hier die neue Schaltzentrale - nicht nur für das Smart Home sondern auch beim E-Commerce. Dank Assistent Cortana hat Microsoft eine gute Startposition und könnte ein Gerät "HomeHub" zeigen, so Windows Central.

"Cardinal" soll ein (riesiger) All-In-One PC sein, weiß die meist gut informierte Mary Jo Foley. Ähnlich dem iMac, womöglich mit Tablet- und 3D-Funktionen.

Hinsichtlich neuer Surface Pro und Surface Book Geräte gibt sich nicht nur Mashable zurückhaltend. Unklar, ob hier eine Auffrischung ansteht.

Noch düsterer sind die Prognosen hinsichtlich neuer Smartphones. Das Mobile-Geschäft steht unter keinem guten Stern, Marktanteile wurden mit Windows 10 nicht erobert. Unter anderem Engadget gibt sich skeptisch, ob es nach den Lumias heute bzw. überhaupt jemals ein Surface-Phone geben wird.

Der eigentlich vielversprechende Fitness-Tracker "Band 2" wurde sang und klanglos eingestellt. Eine Wiederbelebung scheint nicht geplant.

Bleibt die AR-Brille Hololens als positives Vorzeigeobjekt im Hardware-Bereich. Microsoft Boss Nadella gibt sich begeistert über Augmented, Mixed und Virtual-Reality und spricht in einem neuen Interview vom "ultimativen Computer". Spekuliert wird über eine günstige Variante, eventuell von Alcatel.

Bildquelle: Microsoft