Neuer Webshop des SC Freiburg

Innerhalb von nur drei Monaten Projektlaufzeit setzte die E-Commerce-Agentur Best IT die Runderneuerung im Online-Fanshop des SC Freiburg um. Gefragt waren eine schlanke Struktur und klarer Bild- und Textsprache.

Erst vor wenigen Wochen holte der ebenfalls durch das Unternehmen umgesetzte Shop von Borussia Dortmund bei den Shop Usability Awards 2017 den Gesamtsieg.



Neu ist unter anderem der Trikot-Konfigurator, bei dem sich die Freiburger Fans nach Wunsch einen eigenen SC-Dress zusammenstellen können. Die Technik hinter dem Shop basiert auf der Enterprise-Version von Shopware und profitiert von technischen Werkzeugen wie der intelligenten Suchfunktion.

Wichtig war den Freiburgern die plattformübergreifende Umsetzung: „Unsere Fans sind längst mobil mit Smartphones und Tablets. Dem muss unser Fanshop natürlich Rechnung tragen, daher stand ein hochwertiges Responsive Design im Lastenheft der Entwicklung ganz vorne“, sagt Oliver Leki, Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing im SC Freiburg.



Der vorgegebene Zeitrahmen war sportlich: „Es erfordert ein präzises Projektmanagement, um die zur Verfügung stehende Manpower gezielt auf die einzelnen Abschnitte anwenden zu können“, sagt Manuel Strotmann, Geschäftsführer von Best IT. Dazu werden bei Best IT anstehende Shop-Projekte in einzelne Bausteine zerlegt und durch Teams in hoher Mannstärke bearbeitet, anschließend zusammengeführt und in der Gänze überprüft.

Bildquelle: Screenshot / SC Freiburg