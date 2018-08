30 Jahre - und frisch wie am ersten Tag

Von: Benjamin Kaspereit

Mit der Power-Plattform hat die IBM seit Jahren ein überragendes Produkt am Markt, das in Punkten Stabilität und Performance seine Mitstreiter in den Schatten stellt. Als aktueller Beweis kann hier die Freigabe der Hardware für den, seitens Performance und Verfügbarkeit anspruchsvollen, Betrieb von SAP Hana angeführt werden.