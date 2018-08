Akquisition von Rewa Soft und IDS

{newsItem.falMedia[0]}

Zucchetti, eines der größten italienischen IT-Unternehmen mit 466 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017, will durch die Übernahme der beiden ERP-Anbieter Rewa Soft und IDS das Wachstum in den internationalen Märkten ankurbeln. In Deutschland war Zucchetti bereits zuvor vertreten – über die 2013 erworbene TCPOS GmbH, einen Schweizer Hersteller von Kassensoftware für die Branchen Retail, Hospitality und Freizeit mit deutscher Niederlassung in Völklingen.

Die Zucchetti GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft der Zucchetti Group, hat im April die Rewa Soft GmbH zu 100 Prozent erworben. Dieses im AS/400-Markt verwurzelte Softwarehaus aus dem saarländischen Rehlingen-Siersburg mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bedient über 400 Installationen integrierter Warenwirtschafts- und Kassensysteme bei mittelständischen Händlern im deutschsprachigen Raum. TCPOS, die neue Schwester von Rewa Soft, bedient mit rund 250 Mitarbeitern mehr als 10.000 Kunden weltweit mit maßgeschneiderten IT-Lösungen.

IT-Lösungen für den deutschen Markt kreieren

Dirk Schwindling, Geschäftsführer der Zucchetti GmbH sowie der Tochter TCPOS, unterstreicht die strategische Bedeutung der Akquisition von ReWa Soft für Zucchettm, denn man wolle ein Angebot von IT-Lösungen für den deutschen Markt kreieren, das „exzellent“ bezüglich seiner Funktionalität und Qualität sei. „Um dies zu erreichen, haben wir uns entschieden, die besten Softwarehersteller für vertikale Märkte mit intern entwickelten Produkten zu kombinieren“, erklärt Schwindling. Dank der Übernahme werde es Zucchetti möglic, das Angebot technischer Lösungen für den deutschen Markt weiter zu konsolidieren.

Martin Becker, CEO von Rewa Soft, zeigte sich sehr zufrieden damit, „Teil einer führenden Gruppe im Bereich technologischer Innovation zu werden – nicht nur in Italien, sondern auch in Europa. Dies wird es uns ermöglichen, unsere Lösungen im Sinne unserer Kunden weiterzuentwickeln und sie mit der breiten Palette der Software und Dienstleistungen von Zucchetti Group zu bereichern.“

Weitere Akquisitionen geplant

Enrico Itri, verantwortlich für die „Worldwide Business Operations“ bei Zucchetti, bekräftigte auch die Absicht der Gruppe, das Angebot an Lösungen und Dienstleistungen für den ausländischen Markt – insbesondere in Europa – auch durch Akquisitionen weiter zu entwickeln: „Die Zucchetti-Lösungen sind so ausgereift, dass sie mit denen aller großen IT-Player weltweit konkurrieren können.“ Durch die Übernahme von Rewa Soft verstärke man „die Präsenz auf dem deutschsprachigen Markt durch ein Unternehmen zu, das dort bereits etabliert ist.“ Und mit IDS gehöre nun ein in den iberischen Ländern bekanntes Unternehmen zu Zucchetti, das mehr als 500 Kunden für seine ERP-Produkte vorweisen könne.

Mit mehr als 4.000 Beschäftigten, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 900 Partnern in Italien und und 200 in weiteren Ländern bedient die 1978 von Mino Zucchetti gegründete Zucchetti Group heute weltweit über 160.000 Kunden. Zucchetti bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen an, die speziell an die Bedürfnisse von Unternehmen und Behörden angepasst werden, insbesondere für Banken und Versicherungen, Experten (Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Anwälte, Insolvenzverwalter, Notare usw.) sowie Verbände; Berufsgenossenschaften und Steuerberatungen.

Zucchetti will zudem für Sicherheit stehen, etwa durch ein eigenes Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards für IT, Einbruchskontrollsystemen und physischen Schutzsystemen (Feuerschutz, Zugangskontrolle usw.) für verlässliche Outsourcing-Services unter allen erdenklichen Bedingungen.



Bildquelle: Zucchetti / Rewa Soft