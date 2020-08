ALVG setzt auf iSecurity von Raz-Lee

{newsItem.falMedia[0]}

Begonnen hat die Zusammenarbeit Mitte Dezember 2019, als die Technologie-Leasing-Spezialisten auf der Suche nach Lösung ihrer IT-Compliance-Anforderungen war. Nach kurzer Abstimmung und Vorführung der in Frage kommenden Module hatte man sich Anfang Februar für Raz-Lee entschieden. Bereits Ende Februar war die Software im Testbetrieb im Einsatz. Seit April läuft iSecurity bei ALVG im Produktivbetrieb.

Um die IT-Compliance-Anforderungen der ALVG-Auditoren abzudecken, nutzen Stuttgarter nun die Module iSecurity Audit mit Visualizer, Action, System-Control, „Authority on Demand“ und Change-Tracker. Das Modul Audit erstellt die IT-Complianceberichte. Mit „Authority on Demand“ gehören Benutzerprofile mit standardmäßigen Sonderberechtigungen der Vergangenheit an. Change-Tracker zeichnet alle Änderungen in den Produktivumgebungen lückenlos auf und erlaubt die Zuordnung von Ticket-IDs des Support zu diesen Änderungen.

Die durchgängig einheitliche Bedienoberfläche erleichterte die Handhabung und das modulübergreifende Verständnis, das somit schnell vermittelt werden konnte. „Mit nur zehn Stunden Dienstleistung waren die Anforderungen an iSecurity in sehr kurzer Zeit umgesetzt“, sagt Robert Engel, Geschäftsführer der Raz-Lee Security GmbH. Danach sei auch der für iSecurity zuständige IT-Mitarbeiter der ALVG geschult gewesen.

Über die ALVG

Die ALVG Anlagenvermietung wurde 1968 durch die Robert Bosch GmbH gegründet, um KFZ-Werkstätten durch innovative Finanzierungslösungen für Werkstatt-Technik zu unterstützen. Seit 2002 eine Konzerngesellschaft der Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) mit Sitz in Stuttgart, bietet sie ihren Kunden u gleichen Teilen Technologie-Kompetenz, Finanzexpertise sowie Herstellerunabhängigkeit. Mit der Flexibilität einer mittelständischen Leasinggesellschaft und der Solidität und Stärke der größten Landesbank Deutschlands bietet ALVG ihren Kunden passgenaue, auf Leasingobjekt und individuellen Bedarf zugeschnittene Lösungen und Finanzierungsmodelle wie Leasing, Mietkauf oder Miete an.

Bildquelle: ALVG Anlagenvermietung