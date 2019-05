Arrow ECS ohne Adä

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Anders als bei den Distributoren Ingram Micro und Tech Data, für die Marcus Adä lange Jahre als Topmanager tätig war, wurde er bei Arrow ECS im Zuge einer Reorganisation des Europageschäftes bereits nach zwölf Monaten durch Patrice Roussel abgelöst. An Roussel berichten jetzt die Chefs von Arrow ECS in Deutschland und Österreich, Susanne Endress und Heribert Karrer.

In seinem knapp 30-jährigen Berufsleben hatte Adä aber auch schon zuvor kurze Zwischenstationen – bei Maxdata und zuletzt bei Avnet – eingelegt. Ädäs Nachfolge in Osteuropa trat Henrik Resting-Jeppesen an, der zum Regional Sales Director North-East EMEA ernannt wurde und nun die Verkaufsorganisation von Arrow ECS in Nord- und Osteuropa leitet.

Bildquelle: Arrow ECS