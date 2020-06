Automation von Unit-Tests

Von: Berthold Wesseler

Arcad Software, ein auch in Deutschland aktiver französischer IBM-i-Spezialist für Devops- und Modernisierungs-Tools, kündigte Ende April erweiterte Funktionen zur Automatisierung der Erstellung, Ausführung und Verwaltung von Unit-Tests auf der Plattform IBM i an.

Das Tool iUnit wurde ursprünglich 2018 eingeführt, um die funktionale Testautomatisierungs-Suite Verifier zu ergänzen. Mit iUnit können Prozeduren, Funktionen und Serviceprogramme auf IBM i einzeln getestet werden, wobei „Erfolg“ oder „Misserfolg“ des Tests in Form von Aussagen über die resultierenden Parameterwerte definiert wird.

Die neue erweitert die Automatisierung mit einer Discovery-Engine zum automatischen Auffinden von Eingabe- und Ausgabeparametern; es wird damit laut Hersteller möglich, einen Unit-Test mit nur wenigen Klicks aus RDi heraus zu generieren.

Integration mit JUnit, Git und Jenkins

Das neue Tool iUnit ist in JUnit integriert, das Framework zum Testen von Java-Programmen, nutzt dieselbe Assertion-Methodik und ermöglicht Entwicklungsteams die Standardisierung auf ein einziges Unit-Test-Tool für alle ihre Plattformen, einschließlich IBM i. „Einige IBM-i-Praktiker unterschätzen den Wert von Unit-Tests aufgrund des damit verbundenen Entwicklungsaufwands“, beobachtet Arcad-CEO Philippe Magne. Deshalb habe man die Automatisierung bei der Erstellung und Einführung von Unit-Tests vorangetrieben und „iUnit so gebaut, dass es sich in jeden Standard-Devops-Stack integrieren lässt, so dass IBM-i-Unit-Tests von Jenkins aus gestartet und in Git gespeichert werden können.“

iUnit kann verwendet werden, um beliebige native Programmiersprachen auf IBM i zu testen, neben RPG auch CL, Cobol oder C. Das Tools ist laut Magne sogar in der Lage, Array-Parameter und komplexe Datenstrukturen zu verwalten – und kann auch die Testleistung überwachen und eine fortlaufende Historie der Tests führen. Die Unit-Tests können exportiert und in anderen Umgebungen und auf anderen Rechnern wiederverwendet werden.

Bildquelle: Thinkstock/iStock, Arcad Software