Automatische Datenmaskierung

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Das Einzel-Tool Fieldshield des US-Herstellers IRI, das die Babenhausener Jet-Software GmbH auch integriert in der Datenmanagementplattform Voracity anbietet, dient zur automatischen Datenmaskierung.

Mit Fieldshield können personenbezogene Informationen in Datenbanken oder Dateien (u.a. auch in db2 für i) gefunden und de-identifiziert oder anonymisiert in ETL/Migration/Reporting-Workflows integriert werden.

So lassen sich Datenschutzverletzungen vermeiden, indem sensible Daten automatisch maskiert, gefunden und klassifiziert, verschlüsselt, pseudonymisiert oder „geschwärzt“ werden, während die referenzielle Integrität erhalten bleibt.

Das Tool hilft auch bei der Überprüfung der Einhaltung von XML-Prüfprotokollen und bei der Wiedererkennung von Risiko-Scores.

Bildquelle: Thinkstock / iStock