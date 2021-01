Bechtle erweitert das Führungsteam

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bechtle AG ergänzt das Team der Bereichsvorstände mit Konstantin Ebert. Der 49-Jährige übernimmt zum 1. Februar im Segment IT-E-Commerce die Verantwortung für die Aktivitäten in Frankreich, Großbritannien und Spanien. Darüber hinaus zählen internationale strategische Projekte zu seinen Aufgaben.

Der erfahrene IT-Manager Ebert startet nach einem einjährigen „Sabbatical“ bei dem Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle. Zuvor war er vier Jahre bei Teamviewer tätig, zuletzt in der Position des Executive Vice President Sales. Davor arbeitete der studierte Betriebswirt neun Jahre bei Netapp Deutschland in verschiedenen international geprägten Führungspositionen. Die IT-Branche kennt Ebert seit 1998, durch seinen beruflichen Einstieg als Berater bei ITC Deutschland. Weitere berufliche Stationen waren Fujitsu Siemens Computers und T-Systems Business Services. Konstantin Ebert lebt mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg und wird überwiegend vom Hauptsitz Neckarsulm aus tätig sein.

Gemeinsam mit Mario Düll, Bereichsvorstand Region Deutschland, Österreich, Schweiz (D-A-CH), sind damit zwei Manager auf Bereichsvorstandsebene für die IT-E-Commerce-Aktivitäten verantwortlich. Beide berichten direkt an Jürgen Schäfer, Vorstand IT-E-Commerce der Bechtle AG, der den neuen Manager so beschreibt: „Konstantin Ebert kennt unsere Branche aus ganz unterschiedlichen Perspektiven exzellent und verfügt über ein sehr gutes, tragfähiges Netzwerk. Vor allem aber überzeugten uns seine menschlich zugewandte Art, sein strategischer Weitblick und seine Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen. Im persönlichen Gespräch hat sich schnell gezeigt, dass sich auch unsere unternehmensspezifischen Werte decken.“

Gegründet 1983, bedient Bechtle derzeit mit über 12.000 Beschäftigten mehr als 70.000 Kunden. Der Konzern ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Innerhalb des Segments IT-E-Commerce ist Frankreich der größte Ländermarkt. Hier ist Konzern mit den Marken Inmac Wstore, Bechtle Direct, Bechtle Comsoft und ARP vertreten.



