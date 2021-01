Bessere Logistik auf der letzten Meile

Von: Berthold Wesseler

Dank der App kann Logistics Cloud an unübersichtlichen Orten wie Flughäfen präzise Absetzpunkte an den Fahrer weitergeben und so helfen, Zeit und Kosten zu sparen und Qualitätsbeeinträchtigungen an der Ware zu vermeiden.

Durch die Übernahme des innovativen What3words-Ansatzes zur Georeferenzierung von Standorten über einprägsame 3-Wort-Kombinationen – so lautet die What3words-Adresse der Logistics Cloud beispielsweise „auffallen.heimweh.einiges“ – geht der Plattformanbieter einen weiteren Schritt zur Optimierung seiner Lieferprozesse und Logistikservices.

Um den neuen Dienst anbieten zu können, hat Logistics Cloud die What3words-API in seine internen Systeme integriert. Die so eingebundene Lösung besteht darin, die ganze Welt in 3x3-Meter-Quadrate eingeteilt und diesen Flächen eine jeweils einmalige Dreiwortkombination zugeordnet zu haben. What3words-Adressen sind in mehr als 45 Sprachen verfügbar, bilden weltweit das erste System zur Kodierung von Standorten via Spracheingabe und beheben durch ihre hohe Genauigkeit viele der Probleme, die bei der Eingabe von Straßenadressen bzw. GPS-Koordinaten auftauchen.

Datenintegration und Konnektivität gefragt

Die Logistics Cloud wiederum basiert auf der Technologie von Lobster, einem Spezialisten im Bereich Datenintegration und Konnektivität mit Sitz in Starnberg. Teilnehmer sind aktuell 20 Versender und 51 Logistiker, darunter Lufthansa Technik, Liebherr, Schäffler, Hellmann, DHL und UPS. Ziel der Initiative ist es, Datenaustausch strukturell zu verbessern und damit die Transparenz von Sendungen entlang der Logistikprozesse zu erhöhen.

Angesichts einer zunehmend nachfragebasierten Entwicklung des Logistikmarkts mit hohen Kundenerwartungen in puncto Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit von Sendungen ist die Angabe des genauen Abhol- oder Lieferorts ein Muss für rasche, nahtlose Übergaben. Lieferketten sind in vielerlei Hinsicht stark fragmentiert – Milliarden von Schnittstellen sind die Folge. Gleichzeitig spielt aber sowohl eine hohe Datenverfügbarkeit als auch ein reibungsloser Datenaustausch eine immer wichtigere Rolle für den Geschäftserfolg.

Mit der Technologie von Logistics Cloud können Unternehmen Daten wie im Plug&Play-Verfahren austauschen, Nutzer Hunderte von Schnittstellen abbauen! Schnell, effizient und kostengünstig mit einem einzigen Abonnement. Das wird umso dringlicher, wenn es wie im Fall dieser aktuellen Kooperation um empfindliche Fracht geht, bei der der Faktor Zeit nicht nur für „Customer Convenience“, sondern für Schadensvermeidung, Vertragserfüllung und Geschäftserfolg steht – beispielsweise bei temperatursensiblen Gütern wie Arznei- oder Nahrungsmitteln.

Dank der Innovation von What3words kann Logistics Cloud an unübersichtlichen Orten wie Flughäfen präzise Absetzpunkte an den Fahrer weitergeben und so helfen, Zeit und Kosten zu sparen und Qualitätsbeeinträchtigungen an der Ware zu vermeiden. Denn laut Niko Hossain, CEO der Logistics Cloud, geht es bei der Kooperation darum, sehr kurze, ungenaue Liefer- und Abholinformationen in klare, menschliche Sprache umzuwandeln. „Dank der Einprägsamkeit der Wörter, die jedem einzelnen Standort zugeordnet sind, kann die Lücke zwischen kryptischen GPS-Koordinaten und realen Informationen sowie Umgebungen geschlossen werden“, sagt Hossain, der gemeinsam mit dem jüngsten Kooperationspartner die Optimierung von Logistikprozessen vorantreiben will.

Über What3words

Das Unternehmen wurde 2013 in London gegründet und bietet seitdem einen einfachen Weg, Standorte über Dreiwortkombinationen zu kommunizieren. Das System deckt die ganze Welt ab, muss nie aktualisiert werden und funktioniert auch offline. Eine What3words-Adresse ist eine benutzerfreundliche Möglichkeit, extrem genau Standorte mit anderen Usern zu teilen oder in Plattformen und Maschinen, wie autonome Autos sowie E-Commerce-Kassen, einzugeben.

Die Adressen sind für die Spracheingabe optimiert und enthalten eine eingebaute Fehlervermeidung, die falsche Eingaben sofort erkennt und korrigiert. Die kostenlose App – für iOS und Android verfügbar – und eine Online-Karte ermöglichen es, What3words-Adressen in über 45 untereinander umschaltbaren Sprachen zu finden, zu teilen und damit zu navigieren.

Unternehmen, Regierungen und NGOs können What3words-Adressen mit nur wenigen Zeilen Code in Apps, Plattformen oder Websites integrieren. Das Produkt ist kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr erhältlich. Zu den Partnern der Briten gehören bisher unter anderem Mercedes-Benz, Ford, Domino’s Pizza, Lonely Planet, Airbnb oder Cabify.

Bildquelle: André Zelck / What3words