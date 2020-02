Board International weiter auf Wachstumskurs

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Unbeeindruckt vom Eigentümerwechsel vor gut einem Jahr konnte der Schweizer BI-Spezialist Board International 2019 auch im elften Jahr in Folge ein Umsatzplus von mindestens 20 Prozent erzielen. Der weltweite Umsatz wird mit 80,8 Mio. Franken beziffert, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um genau 20 Prozent.

Unterstützt durch den Launch der neuen Version 11 seines Flaggschiff-Produktes Board konnten die jährlich wiederkehrenden Umsätze in den Bereichen Cloud und Mietlizenzen sogar um 78 Prozent gesteigert werden. Bei den Inhouse-Services, in erster Linie Software-Implementierung und Unterstützung von Projekten in den Bereichen Planung, Analyse und Forecasting, konnte ein Wachstum von 9 Prozent erzielt werden.

Dieser anhaltende Erfolg beweist laut Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International, „dass unser Engagement in Bezug auf die Transformation der organisatorischen Entscheidungsfindung tiefgreifende Auswirkungen auf den Markt hat“. Im Jahr 2019 habe man neue Kunden wie Pepsi Bottling Ventures, Nestlé, Conoco Phillips, BASF, Sony, Marks & Spencer, CNH Industrial und Decathlon überzeugen können, mit der einheitlichen Plattform für Business Intelligence, Simulation, Planung und Predictive Analytics ihre Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Board International hat nach eigenen Angaben seit der Gründung 1994 mehr als 3.000 Unternehmen weltweit bei BI-Projekten unterstützt – und gehört seit Anfang 2019 mehrheitlich dem schwedischen Investor Nordic Capital. Die Board-Software kommt bei weltweit agierenden Konzernen zum Einsatz, wie etwa bei Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, NEC, Puma, Siemens oder ZF Friedrichshafen. Unter den Kunden sind auch langjährige AS/400-Anwender wie Takko Fashion.

Bildquelle: Board International