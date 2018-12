Brocade prescht vor

Von: Berthold Wesseler

Den neuen Standard in Bezug auf Geschwindigkeit und Latenz für Speichernetze setzen will die Broadcom-Tochter Brocade mit der Ankündigung der ersten Familie von Host-Bus-Adaptern in Fibre-Channel-Technologie der 7. Generation (Gen7). Sie unterstützen Datenraten von bis zu 64 Gigabit/s.