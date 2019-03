Brownfield-Migration bei Sonepar

Von: Eva Baumeister

Beim Elektrogroßhändler Sonepar fand, bezogen auf das Belegvolumen, eine der bislang größten Umstellungen auf das ERP-System S/4 Hana in Deutschland statt, meldete Ende März der Implementierungspartner FIS aus Grafenrheinfeld. Das vorhandene Belegvolumen des Handelsunternehmens mit 2,4 Milliarden Belegzeilen und knapp 500 Millionen Belegen musste so vorbereitet werden, dass die Daten an einem verlängerten Wochenende vollständig migriert werden konnten.