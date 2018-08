C/4 Hana – ein Produkt für alle Fälle?

{newsItem.falMedia[0]}

Auf der SAP-Hausmesse Sapphire Now 2018 kündigte SAP im Juni das CRM-Lösungspaket C/4 Hana an. Es soll Unternehmen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden ermöglichen, die bisher aufgrund der vielen unterschiedlichen SAP-Lösungen, die vielfach aus Firmenübernahmen stammen, nur sehr schwer erreichbar ist.