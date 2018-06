CDU/CSU plant Gesetz gegen DSGVO-Abzocker

{newsItem.falMedia[0]}

Schon vor dem Inkrafttreten der EU-DSGVO am 25. Mai war eine Welle von Abmahngebühren durch unseriöse Kanzleien und Abmahnvereine befürchtet worden. Weil mittlerweile die ersten Fälle bekannt sind, strebt die CDU/CSU offenbar an, die Abmahngebühren noch vor der Sommerpause gesetzlich zu verbieten, so dass erst gar keine Welle entstehen kann. Noch prüft der Koalitionspartner SPD diese Idee.