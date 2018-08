Centurylink erweitert Cloud-Angebot

{newsItem.falMedia[0]}

Der global tätige Telefon- und Internetanbieter Centurylink, in den USA der zweitgrößte Kommunikationsanbieter für Unternehmenskunden, kündigte am 3. August die Bereitstellung sicherer, dedizierter und privater Netzwerkkonnektivität zur IBM Cloud an. Mitte Juli war das Cloud-Angebot bereits um Oracle Fast Connect erweitert worden. Brücken zu den Clouds der Marktführer – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Plattform – schlägt Centurylink schon länger.