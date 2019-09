Ceyoniq ergänzt Führungsteam

Von: Berthold Wesseler

Die Bielefelder Kyocera-Tochter Ceyoniq Technology hat Enno Lückel als Leiter des „Expert Centers Professional ECM“ an Bord geholt. Der 41-Jährige kommt vom amerikanischen Software-Anbieter Ephesoft, wo er zuletzt als Vice President Sales das EMEA-Geschäft verantwortete.

Enno Lückel bringt 17 Jahre Erfahrung nach Bielefeld mit, denn er ist bereits seit 2002 in der Branche aktiv. Vor allem in den Bereichen Input- und Outputmanagement sowie in der Dokumentenanalyse hat der gebürtige Wetzlarer Erfahrung gesammelt.

Bei Ceyoniq wird Lückel ab sofort das „Expert Center Professional ECM“ leiten, das bei den Bielefeldern die Kompetenzen rund um die Software-Plattform Nscale bündelt. Dieser Bereich hatte erst im vergangenen Frühjahr mit Thoralf Hellbach einen neuen Chef bekommen; Hellbach arbeitet allerdings seit Juli für die Hamburger BDO Digital GmbH, eine im Dezember 2015 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegründete Tochter für IT-Beratung.

„Nach meiner bisherigen Arbeit für amerikanische Unternehmen ist die Möglichkeit, für ein etabliertes deutsches Unternehmen mit starken Verbindungen zu einem japanischen Konzern zu arbeiten, eine spannende Herausforderung“, sagt Lückel. Maßgebliches Ziel in der neuen Position sei es u.a., das Geschäft im gehobenen Mittelstand sowie im Bereich spezifischer Kundenlösungen zu erweitern. „Mittelfristig wird für Ceyoniq zudem der Ausbau des Vertriebs in Europa und darüber hinaus in den Fokus rücken.“

Zuletzt war Lückel drei Jahre für den amerikanischen Software-Anbieter Ephesoft tätig – und dort als Geschäftsführer für den Aufbau der Vertriebsaktivitäten in der Region EMEA verantwortlich. Weitere Karrierestationen waren zuvor die US-Unternehmen Nuance und Notable Solutions, bei denen Lückel in Bereichen Verkauf und Business-Development tätig war.

Bildquelle: Ceyoniq Technology GmbH