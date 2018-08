CRM mit KI-basierter Picasso-Suche

{newsItem.falMedia[0]}

Die CRM-Software Genesis World hat in der neuen Version x10 zahlreiche neue Features erhalten, die Kunden und Mitarbeiter in den Fokus rücken, positioniert Martin Hubschneider, Vorstand des Herstellers CAS Software AG, die Software als vertrauenswürdige „Customer-Centricity-Lösung“ für den deutschen Mittelstand, die „viele Abläufe im Unternehmen beschleunigt und den Blick auf die Bedürfnisse des Kunden richtet.“

Als Neuerungen nennt Hubschneider intelligente Assistenten, zusätzliche Module und Anbindungen sowie das „Smart Design“ mit anpassbaren Oberflächen. Vorhandene Module wie das Befragungsmodul Survey oder Easy Invoice wurden funktional erweitert. Und weil seit Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung im Mai alle Unternehmen vor der Herausforderung stehen, kundenbezogene Daten entsprechend der DSGVO rechtssicher zu speichern, unterstützt Genesis World x10 auch bei der Gestaltung datenschutzkonformer Abläufe, zum Beispiel bei Einwilligungserklärungen oder dem automatisierten fristgerechten Löschen von Daten.

Picasso-Suche: Sucht nicht, sondern findet

Als eines der Highlights der Version x10 führt Firmenchef Martin Hubschneider die Picasso-Suche an. Inspiriert durch Pablo Picassos Ausspruch „Ich suche nicht – ich finde“ bietet ein neuer digitaler Assistent dem Anwender automatisch die Informationen an, die relevant werden.

Unterstützt durch Algorithmen der Künstlichen Intelligenz „denkt“ die Picasso-Suche sprichwörtlich mit, hebt besonders wichtige Termine, Dokumente, Verkaufschancen, Aufgaben und Kontakte hervor und stellt diese übersichtlich dar.

Smartes Design

Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2018, sorgt die bereits bewährte Technologie „Smart Design“ für eine einheitliche Bedienung der CRM-Software auf allen Endgeräten; so haben Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker ihre Daten mobil im gleichen Look&Feel auf Smartphones, Tablets oder Notebooks dabei. Die einzelnen Apps können einfach per Drag & Drop in Gruppen zusammengestellt und die am häufigsten genutzten Daten in personalisierten Ansichten abgespeichert werden.

In der neuen Version wurden auch die Offline-Funktionen für unterwegs umfangreich erweitert. So lassen sich in Vorbereitung auf einen Kundenbesuch vorhandene Informationen wie Serviceverträge, Projektzeiten und Produkteinsätze einsehen. Die Mobile App ermöglicht außerdem das Bearbeiten von Dokumenten aus dem Archiv.

Im Gespräch mit dem Kunden können dann Positionen aus den Verkaufschancen – wie Menge, Preis oder Rabatt – aufgenommen und daraus Angebote erstellt werden. Entsprechende Apps machen zum Beispiel auch mobiles Unterschreiben oder digitale Signaturen auf Tablets und Smartphones möglich.

Weil je nach Einsatzfeld, Aufgaben und Nutzer individuelle Anforderungen entstehen, können mithilfe des Tools „App Designer“ auch eigene Apps erstellt werden. Darüber hinaus lassen sich vorhandene Apps konfektionieren, um sie individueller auf spezifische Geschäftsprozesse zuzuschneiden. So ensteht aus dem CRM-Standard eine individuelle xRM-Lösung, die auf weitere Bereiche ausgeweitet werden kann – zum Beispiel für das Bewerbermanagement oder die Mitarbeiterentwicklung im HR- und Weiterbildungsbereich.

CRM trifft Marketing Automation

Durch die Kooperation mit dem Marketing Automation-Spezialisten SC-Networks GmbH können im crossmedialen Dialog individuelle Informationsbedürfnisse und Wünsche der Kunden gezielt bedient werden. Dank der Integration des Marketing-Automation-Tools Evalanche in Genesis World x10 können Mittelständler ihre Kundenkommunikation durchgängig und kundenzentriert gestalten: Neue Kontakte lassen sich in Evalanche sukzessive vorqualifizieren.

Auf Basis individueller Marketing-Maßnahmen und Kampagnen werden sie im Sinne von „Lead Nurturing“ zu vertriebsrelevanten Leads weiterentwickelt. Auf diese Weise erhalten Interessenten genau die Informationen, die individuell auf sie zugeschnitten sind – wie zum Beispiel Einladungen, Schulungsangebote oder persönliche Beratungsleistungen – und werden effizienter und zielführender an das Unternehmen und ihr Wunschprodukt herangeführt.

Für die zeitsparende Erstellung von Angeboten steht ab sofort das neue Modul „Configure Price Quote“ (CPQ) zur Verfügung. Angebote können so intuitiv und schnell kalkuliert werden. Besonders eignet sich das neue Zusatzmodul laut Hubschneider für Produkte, die in verschiedenen Varianten angeboten werden oder nach dem Baukastenprinzip unterschiedliche Komponenten beinhalten.

Weil der Mittelstand pragmatische Lösungen braucht, will Hubschneider ein einfaches, effektives und nachhaltig preiswertes CRM-System anbieten, das den Einstieg in professionelles CRM einfach macht. Die Software wird für 21,90 Euro/Anwender im Monat zur Miete oder für 550 Euro/Lizenz zum Kauf angeboten.

Bildquelle: CAS Software AG