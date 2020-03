Cyberattacke auf Finastra

Von: Berthold Wesseler

Der britische Finanzsoftware-Hersteller Finastra nahm am Freitag, den 20. März, nach einem Ransomware-Angriff all seine Server tagelang vom Netz. Am 27. März erklärte CEO Simon Paris dann, das globale Team habe schnell und unermüdlich mit den Partnern und Kunden zusammengearbeitet, „um die sicherste und umfassendste Lösung zu gewährleisten. Die proaktiven Schritte haben es uns ermöglicht, kontrolliert, sequentiell und sicher zum Betrieb zurückzukehren.“