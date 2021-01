Das Team der Specific-Group Germany wächst

Von: Berthold Wesseler

Die österreichische Specific-Group setzt ihre Wachstumskurs in Deutschland fort und hat ihr Team an den Standorten München, Landshut und Langenfeld bei Düsseldorf um fünf neue Mitarbeiter verstärkt. Unter den fünf Newcomern ist auch Gerd Baumann als neuer Verkaufsdirektor.

„Wir freuen uns sehr, neue Mitarbeiter für uns begeistert zu haben“, sagt Franz Zahn, Geschäftsführer der Specific-Group Germany. „Gerade die Mischung aus erfahrenen und jungen Mitarbeitern werden wir noch weiter intensivieren. Dieser Mix und das gegenseitige voneinander Lernen bringt unser Unternehmen voran.“ Man habe sich zum Ziel gesetzt, die Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen und sich bei entsprechenden Gelegenheiten weiter personell und organisatorisch zu verstärken.

Gerd Baumann war zuletzt als selbstständiger IT-Consultant tätig und verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in IT-Beratung und Vertrieb, speziell auch im Umfeld von IBM i bzw. AS/400. Diese Erfahrung hat er u.a. bei Vision Solutions und später Syncsort bzw. Precisely gesammelt. Sein Team verstärkt außerdem Pre-Sales-Managerin Janina Jakob, die ihre Erfahrung als Senior-Account-Managerin die Vertriebsmannschaft einbringen soll.

Öznur Haydar und Dmitrii Dobrickii sind bereits im Dezember als Developer zur Specific-Group gestoßen. Michael Harwardt verstärkt als „Senior“ das Developer-Team. Dobrickii arbeitet bereits über zwei Jahre bei der Specific-Group und wechselt in die deutsche Tochter. Haydar hat 20 Jahre Kompetenz in der Software-Entwicklung gesammelt, Harwardt blickt auf über 30 Jahre Erfahrung als Organisationsprogrammierer (mit Cobol und RPG) und später als Geschäftsführer der Quickborner Triagone IT GmbH zurück.



Bildquelle: Specific-Group Germany