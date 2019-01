Datenaustausch groß geschrieben

Von: Dirk Kosellek

Supfina Grieshaber will die CRM-Software von Pisa Sales für die Abbildung ihrer kundenbezogenen Geschäftsprozesse in Vertrieb, Marketing und Service einführen. Das Ziel ist es, den Kunden einen direkteren Kontakt zu ermöglichen und die Serviceleistungen im Pre- und After-Sales-Bereich zu optimieren.

Der Hersteller von Superfinish-Maschinen für Maschinen- und Anlagenbau aus Wolfach im Schwarzwald fertigt mit über 200 Beschäftigten an Standorten in Deutschland, USA und China moderne, flexible Bearbeitungslösungen für ihre Partner. Mit der Einführung der neuen CRM-Software werden zahlreiche Verbesserungen in der Bewältigung des komplexen Tagesgeschäftes in Vertrieb, Marketing und Service angestrebt.

Die Abteilungen profitieren nicht nur von einer „Rundumsicht“ auf alle Kunden, Interessenten, Projekte und Vorgänge, sondern auch von einer einheitlichen und aktuellen Wissensbasis sowie einem schnelleren Informationszugriff bei der Beantwortung von Anfragen. Dazu kommen Funktionen zum Erstellen von Angeboten oder zur Durchführung von Messen inklusive Budgetkontrolle.

Für einen reibungslosen Datenaustausch an Pisa Sales CRM angebunden sollen zwei bei Supfina Grieshaber eingesetzte wichtige Anwendungen werden – das ERP-System von Infor sowie die IT-Suite Assist4 von AEB, die der Automation und Standardisierung aller Prozesse in Außenhandel und Logistik dient. Neben den Nutzern am Standort Wolfach werden auch die Mitarbeiter aus den USA und China mit dem System arbeiten. Darüber hinaus ist in einer späteren Projektphase geplant, dass der Serviceaußendienst seine Tätigkeiten vollständig papierlos über die Tablet-App des Berliner Softwarehauses erfasst.

Bildquelle: Supfina Grieshaber