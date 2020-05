Datenschutz für virtuelle Meetings und Events

Von: Cornelia Reitz

{newsItem.falMedia[0]}

Was müssen Veranstalter von Webinaren datenschutzrechtlich beachten? Wann lassen sich Videokonferenzdienste von US-Anbietern nutzen? Was ist bei Online-Businessmeetings mit Geheimhaltungsvereinbarungen zu beachten? Das kostenfreie Whitepaper „Auswahl und Nutzung von webbasierten Kommunikationstools in Zeiten von Corona“ unterstützt Unternehmen bei der Auswahl und beim datenschutzkonformen Einsatz von Online-Kooperationswerkzeugen.