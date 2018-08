Den Fokus auf Zielbranchen schärfen

{newsItem.falMedia[0]}

Mit einer neuen Struktur wird sich die Wilken Software Group künftig stärker auf ihre Zielbranchen fokussieren. So werden die Töchter Neutrasoft und die Wilken Service GmbH von der Wilken GmbH übernommen, um auch organisatorisch alle Mitarbeiter und Produkte aus dem Bereich Versorgungswirtschaft unter einem gemeinsamen Dach zu führen.

Der Stammsitz der Wilken Software Group in Ulm

Parallel dazu wurde die Ciwi GmbH, die Lösungen für das internationale Projektmanagement bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) anbietet, mit der Wilken Entire GmbH verschmolzen, die kirchliche und caritative Organisationen bedient. „Diese Übernahmen sind ein weiterer logischer Schritt in einem strategischen Prozess, den wir vor drei Jahren unter dem Namen ‚ProjectOne‘ eingeleitet haben. Ziel war und ist es, die Kräfte aus den unterschiedlichen Unternehmen in der Wilken-Gruppe nachhaltig zu bündeln, um so Synergien zu erschließen und unsere Kunden noch besser bedienen zu können“, begründet Geschäftsführer Folkert Wilken die Maßnahme.

Darüber hinaus wurden auch die einzelnen Bereiche innerhalb der Firmengruppe reorganisiert und konsequenter auf die Zielbranchen und Kernthemen wie Versorgungswirtschaft, Tourismus & Digitale Lösungen, Gesundheit & Soziales sowie ERP und branchenübergreifende Lösungen ausgerichtet.

Schon 2016 wurde die neue Dachmarke „Wilken Software Group“ für alle Unternehmen und Produkte der 1997 gegründeten und mittlerweile über 500 Mitarbeiter starken Ulmer Firmengruppe geschaffen, über die seitdem nach außen kommuniziert wird. Anfang dieses Jahres wurde dann die Wilken Geschäftsführung neu aufgestellt: Mit Folkert Wilken, Peter Heinz – bis dato auch Geschäftsführer von Neutrasoft – und Dr. Jörg Vogt führt seitdem ein dreiköpfiges Team die Geschäft.

Die Versorgungswirtschaft soll weiterhin mit zwei Produktlinien bedient werden: Während die Software Energy für mittlere und größere Versorger gedacht ist, bleibt die NTS.suite auf die Microsoft-Welt und kleine Unternehmen ausgerichtet. Und dies nicht nur in Deutschland, sondern ebenso in weiteren Märkten wie in der Schweiz, wo Wilken wegen der dortigen Marktstruktur fast ausschließlich die NTS.suite vertreibt.

Mit der Übernahme von Ciwi ist der Bereich Entire auch für die Entwicklung der neuen Version von Fundtrack zuständig, die das internationale Projektmanagement von NGOs unterstützt auch eine wichtige Rolle bei Wilkens Internationalisierungsstrategie spielen soll.

Bildquelle: Wilken Software Group