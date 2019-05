Der Disponent als Eventmanager

Von: Marcus Walter

Der Bielefelder IT-Dienstleister Weber Data Service präsentiert vom 4. bis 7. Juni auf der Messe Transport Logistic in München in Halle A3 am Stand 307/408 neue Funktionen seiner Transport- und Lagermanagement-Software Disponentplus.

Mit der Software lassen sich jetzt nicht nur automatisiert zeitgesteuerte Statistiken erstellen, sie bietet jetzt zusätzlich auch eine integrierte Reklamations- und Schadensverwaltung. Ebenfalls neu ist ein Eventmanager, der bei Handlungsbedarf automatisch Aufgaben generiert und deren Erledigung überwacht. Als weitere Neuheit zu sehen ist die weiterentwickelte „WDS.app CRM“ für das mobile Kundenmanagement. Die App hat jetzt ein Dashboard erhalten, das nach Auswahl des Kunden und des gewünschten Zeitraums eine Übersicht über Leads, Umsätze, Reklamationen und Angebote zeigt.

Statistikmanager von Disponentplus

Diese Statistiken basieren auf dem Statistikmanager von Disponentplus und können jetzt aus der dortigen Statistikabfragen-Verwaltung automatisiert und zeitgesteuert ausgeführt, per E-Mail versendet oder im File-System abgelegt werden. Dabei erfolgt das Erstellen der Statistiken größtenteils mit Vorlagen, die in der Statistikabfragen-Verwaltung hinterlegt sind.

Mit der neuen Reklamations- und Schadensverwaltung können Schadensvorgänge mit allen relevanten Informationen, wie etwa mit Schadensfotos und Dokumenten, erfasst und bearbeitet werden, wobei der Sachbearbeiter jederzeit direkt auf das Dokumentenmanagementsystem „E-Akte“ zugreifen kann.

Schäden werden immer in Bezug zu einer Verladung erfasst. Falls bei einer Verladung mehrere Schäden auftreten, werden zwar entsprechend viele Reklamationen generiert, aber nur unter einer Schadensmeldung verwaltet. Für die einfache Definition der Vorgänge stehen Trouble-Tickets mit unterschiedlichen Kategorien für fehlende, überzählige, falsch ausgezeichnete, fehlverladene oder beschädigte Waren bereit. Zudem werden die im Trouble-Ticket angelegten Daten in die Auftragshistorie übernommen und die betroffenen Aufträge in der Dispositionsmaske farblich hervorgehoben.

Frühwarnsystem für Abweichungen

Der ebenfalls neu entwickelte Logistik-Eventmanager dient dem Dokumentieren und Überwachen von Aufgaben einzelner Mitarbeiter oder Teams. Die Aufgaben werden bei Handlungsbedarf auf Basis von Sendungsstatus automatisch generiert und im Workflow-Monitor farblich differenziert angezeigt. Der Disponent hat so die Möglichkeit, zeitnah korrigierend in die Logistikkette einzugreifen.

Sichtbar sind die Aufgaben nur für die zuständigen Mitarbeiter(gruppen). Gesteuert wird die Funktion über den Workflow-Manager. Dort können auf einfache Weise Prozesse hinterlegt werden, die aufgrund abarbeitungspflichtiger Sendungsstati automatisch in konkrete Aufgaben verwandelt werden.

Eine Aufgabe entsteht zum Beispiel, wenn eine Sendung vom Empfänger nicht angenommen wird. In diesem Fall wird ein Mitarbeiter im Versandhaus darüber informiert und kann sich umgehend um eine Verfügung vom Versender kümmern – im Idealfall noch bevor das Zustellfahrzeug entladen wird.

Eine Aufgabe entsteht zum Beispiel auch dann, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt eine erwartete Warenmenge nicht im Warenausgang bereitsteht. Gleichzeitig lässt sich individuell definieren, wann auch Kunden und Partner automatisch über ein mögliches Lieferrisiko informiert werden.

Frist überschritten

Wird eine Aufgabe nicht in der hinterlegten Frist erledigt, erhält sie automatisch den Status „Frist überschritten“ und wird in Rot angezeigt. In Blau dargestellte Aufgaben werden gerade bearbeitet, während die Farbe Grün die bereits erledigten Aufgaben kennzeichnet. Innerhalb der Eskalationskette können zusätzlich „Folgeaufgaben“ für andere Mitarbeiter oder Abteilungen definiert werden, wenn Fristen nicht eingehalten werden.

Der neue Logistik-Eventmanager ist eine Weiterentwicklung für D.net, die Netzwerksteuerung in Disponentplus. Als Kontroll- und Warnsystem für Abläufe in der Logistikkette reagiert die Software, sobald an individuell definierbaren Messpunkten, wie z.B. während eines Scanvorgangs, kritische Planabweichungen auftreten. Ergänzt wird die Lösung durch ein Add-on zur genaueren Ermittlung von Ankunftszeiten und zur lückenlosen Echtzeitüberwachung von Transporten, das gemeinsam mit Synfioo entwickelt wurde und vor allem auf Abweichungen der „erwarteten Ankunftszeit“ (Estimated Time of Arrival, ETA) reagiert.

Bildquelle: Weber Data Service