Die elektronische Rechnung kommt – und zwar schnell

Von: Thomas Hougaard-Enevoldsen

{newsItem.falMedia[0]}

Es besteht kein Zweifel, dass die elektronische Rechnungsstellung sich immer schneller verbreitet. In den letzten Jahren haben wir ge­sehen, dass die Rechnungsstellung zwischen Unternehmen vom physischen Papier zum PDF-Versand per E-Mail und nun auch in elektronische Formate wie Zugferd und XRechnung übergeht.