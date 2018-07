Die Gründer scheiden aus

{newsItem.falMedia[0]}

Die beiden Firmengründer und Geschäftsführer der WMD Group, Andreas Karge (58) und Albrecht Lüdemann (58), übergeben die Firmenleitung ihre langjährigen Mitgesellschafter Thomas Radestock (47) und Matthias Lemenkühler (49), der Sprecher der Geschäftsführung wird. Stichtag für Karges Ausscheiden ist der 30. September, Lüdemann bleibt noch bis mindestens 31. März 2019 als Geschäftsführer für Finanzen im Unternehmen, ggf. – in Abhängigkeit der gesicherten Nachfolge – darüber hinaus.

Alle vier Manager bleiben WMD-Gesellschafter und können so auch in Zukunft den Kurs ihres Unternehmens beeinflussen. Sie haben aber die Mehtheit der Anteile an Pinova Capital verkauft, eine Beteiligungsgesellschaft für Eigenkapitalfinanzierungen von stark wachsenden, innovativen mittelständischen Unternehmen mit Sitz in München.

Ein solches Unternehmen ist die 1994 gegründete WMD Group, betreut sie doch heute als Partner von SAP und Easy im Bereich Dokumentenmanagement über 1.000 Installationen –u.a. auch des eigenen Software-Produktes xSuite. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Gesamtumsatz von 29 Mio. Euro und beschäftigt an Standorten in Europa, Asien und den USA 180 Menschen.

Lüdemanns Bereich Finanzen & Recht wird mittelfristig neu besetzt, heißt es heute in einer Pressemitteilung. Lüdemann ist es ein wichtiges Anliegen, „diesen Prozess zu begleiten und den Fokus besonders auf Internationalität, Reporting und Konsolidierung zu setzen.“ Laut Karge legen die beiden Gründer „die Geschicke des Unternehmens vertrauensvoll in die Hände zweier langjähriger Mitstreiter, die mit der WMD-Firmen- und Produktphilosophie vertraut sind wie kaum jemand anderes.“

Lemenkühler arbeitet seit 1997 bei WMD und verantwortet seit 2003 als Geschäftsführer den Bereich Entwicklung, Technologie und Projekte sowie die USA-Tochter xSuite Solutions Inc. Thomas Radestock, Geschäftsführer Vertrieb, ist seit 1999 in leitender Funktion bei der WMD tätig und hat in den letzten Jahren die WMD Group erfolgreiche im SAP-Markt positioniert.

Bildquelle: WMD Group