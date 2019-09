Die Multi-Cloud im Blick

Von: Berthold Wesseler

Arvato Systems ist nun offizieller Partner für die „Google Cloud Platform“ (GCP) – und erweitert damit sein Multi-Cloud-Portfolio, das bisher aus AWS und Microsoft Azure bestand. Die Kooperation folgt auf die erweiterte Zusammenarbeit von SAP und Google im Bereich Multi-Cloud und baut auf die Erfahrung von Arvato im Bereich Infrastruktur und bei Betrieb sowie bei Migration von SAP-Systemen in die Public Cloud auf.

Mit der neuen Partnerschaft erweitert Arvato Systems seine Multi-Cloud-Portfolio um einen der führenden Cloud-Provider. Mehrere Entwickler aus dem Arvato-Team wurden dafür bereits als Google-Cloud-Architekten zertifiziert – weitere Trainings sind anberaumt.

„Durch die Partnerschaft mit Google Cloud eröffnen sich für uns neue, innovative Möglichkeiten, unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Cloud-Strategie zu unterstützen“, sagt Christian Scholz, IT-Direktor „Cloud Business“ bei Arvato Systems. „Die Partnerschaft ermöglicht es uns, sowohl die Vorteile der leistungsstarken Infrastruktur und Skalierbarkeit der Google Cloud innerhalb unserer Multi-Cloud-Strategie als auch die Expertise von Google in Bereichen wie Künstliche Intelligenz zu nutzen. Kombiniert mit unserem Know-how und der Erfahrung in den Bereichen Transformation und Migration bieten wir dem Kunden so attraktive End-to-End-Services“, verspricht Scholz.

Migration von SAP-Systemen

Gerade im Bereich der Migration von SAP-Systemen in die Cloud kann Arvato dank der langen Partnerschaft mit SAP und der Zusammenarbeit mit großen Cloud-Providern auf Erfahrung und Expertise zurückgreifen. Diese können nun auch in der Google-Umgebung eingesetzt werden, um SAP-Systeme für den Kunden „in die Cloud heben“ zu können.

„Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen adaptieren Multi- und Hybrid-Cloud-Strategien zur Digitalisierung ihres Geschäfts“, sagt Bernd Stopper, Head of Partner Business DACH bei Google Cloud. Dank der Partnerschaft mit Arvato könnten SAP-Kunden ihre Workloads „reibungslos auf die Google Cloud Platform migrieren“.

Als international agierender IT-Spezialist beschäftigt Arvato Systems heute mehr als 2.700 Mitarbeiter an weltweit rund 25 Standorten, die IT-Lösungen entwickeln, digitale Prozesse integrieren und den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen übernehmen. Zudem kann Arvato im Verbund mit der Konzern-Mutter Bertelsmann auch ganze Wertschöpfungsketten abbilden.

Bildquelle: Arvato Systems GmbH / Shutterstock