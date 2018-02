Auch in der Demofabrik am RWTH Aachen Campus, wo u.a. das Elektroauto E.go Life gebaut wird, steuern wie in einer klassischen Fabrik ein ERP-Anwendungen die Prozesse, die durch Einsatz von IoT-Technologie transparenter werden sollen. An den Forschungsprojekten zur Digitalisierung der Fertigung mit Prototypen und Produkten in Vorserien beteiligt sich jetzt auch der polnische Software-Konzern Comarch, der seit der SoftM-Übernahme im Jahr 2008 auch viele IBM-i-Anwender zu seinen Kunden zählt.