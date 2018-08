Digitalisierung im Getränkehandel

{newsItem.falMedia[0]}

Team Beverage, seit dem vergangenen Jahr eine Tochter von Transgourmet Deutschland und damit der Coop (Schweiz), versteht sich Dienstleistungs-Plattform für die deutsche, mittelständisch geprägte Getränkebranche. Die Geschäftsfelder umfassen neben Distribution, Einkauf und Vermarktung für den Getränke-Groß- und Einzelhandel und die Gastronomie auch die Vernetzung mit den Getränkeherstellern. Die Partner der Handelsplattform profitieren durch die Bündelung von Ressourcen, Know-how und nicht zuletzt durch das Einkaufsvolumen und einen Multichannel-Vertrieb.

Mit der Analyseplattform SAP Analytics Cloud und der SAP-Lösung Digital Boardroom will Uwe Albershardt, Vorstand bei Team Beverage, jetzt ein externes Reporting für Getränkegroßhandel und Getränkehersteller errichten und dies mit eigenen, internen Berichtswesen koppeln.

Entstehen soll eine Informationsdrehscheibe als Single-Point-of-Truth, mit der die mittelständischen Partner in der Verbundgruppe neue Einblicke über Absatzzahlen und das aktuelle Marktgeschehen in verdichteter Form bis hin zum einzelnen Point-of-Sales erlangen. Die Absatzdaten werden dazu in einem SAP Business Warehouse harmonisiert und über SAP Analytics Cloud sowie SAP Digital Boardroom visualisiert und den beteiligten Partnern als Cloud-Service zur Verfügung gestellt.

Für die Aufbereitung und Bereitstellung der Marktdaten zur Nutzung im eigenen Haus sowie bei den Geschäftspartnern suchte Team Beverage eine skalierbare Cloud-Plattform, die über eine Echtzeit-Anbindung an SAP BW verfügt und externe Datenquellen integriert. Darüber hinaus sollte eine Visualisierungsumgebung entstehen, die Schlüsselanwender aus den Fachbereichen im Rahmen von Self-Service-Analytik nutzen können. Die Lösung sollte von kurzfristigen Innovationszyklen einer Cloud-Lösung profitieren, ohne dabei technologisch von bestimmten Hardware-, Datenbanken- oder Softwarevoraussetzungen abhängig zu sein.

Infohub für die Getränkebranche

Kern des Projekts ist der fachliche und technische Aufbau eines cloud-basierten Infohub für die Getränkebranche. Team Beverage stellt diese Informationsplattform als Dienstleistung zur Verfügung und fungiert als „Information Broker“.

Die Partner der Plattform abonnieren Analysen und Dashboards in einem Mietmodell und können so ihre eigenen Investitionen selbst skalieren. So entsteht disruptiv ein vollständig neues, digitales Geschäftsmodell, bei dem der Plattformbetreiber über Lizenz und Beratung zusätzliche Wertschöpfung generiert. Der potenzielle Markt reicht von Getränkeherstellern über den Getränkegroß- sowie -einzelhandel bis hin zu Gastronomiebetrieben und Convenience-Partnern wie z. B. Tankstellenbetreibern.

Die Kombination aus den SAP-Lösungen Business Warehouse, Analytics Cloud und Digital Boardroom macht die Anbindung und Integration sehr heterogener Datenquellen sowie das Reporting deutlich flexibler und leistungsfähiger, betont Gerhard Baier, der beim SAP-Partner Itelligence für dieses Projekt verantwortlich zeichnet. Mit den neuen, cloud-basierten Business-Intelligence-Lösungen sei die technische Basis zum Aufbau eines neuen Geschäftsmodells vorhanden. Baier weiter: „Die mit dem Serviceangebot von Team Beverage neu geschaffene Transparenz und die Möglichkeiten zum Benchmark im Getränkefachhandel werden einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der mittelständisch geprägten, feingegliederten Getränkebranche leisten.“

Reporting und Analyse mit Planung und Prognosen gebündelt

Bislang haben viele Akteure im Markt mit Insellösungen gearbeitet, die einer eigenen Logik und Interpretation folgten. So kamen mehr oder weniger integrierte Lösungen mit Benutzeroberflächen zum Einsatz, für die häufig tiefes (IT-)Expertenwissen erforderlich war.

Den Partnern in der Verbundgruppe fehlten daher ein Echtzeit-Überblick sowie Analysemöglichkeiten zur Effizienzsteigerung beispielsweise in Vertrieb und in der Betreuung der Kunden in Einzelhandel und Gastronomie. SAP Cloud Analytics vereint nun laut Baier Reporting, Analyse, Simulation und Prognosen in einem Produkt. Mit Hilfe des Digital Boardrooms können Unternehmen darüber hinaus intuitiv nutzbare Analyse-Anwendungen erstellen, die ihren individuellen Bedarf abdecken.

Das Analytik-Projekt bei Team Beverage startet mit Absatz- und Marktanalysen für den Getränkefachhandel in der Verbundgruppe sowie für die Getränkehersteller. Durch die ganzheitliche Marktsicht ist laut Baier die komplette Prozesskette abgebildet – von der Warenbestellung beim Hersteller bis hin zur Auslieferung an den B2B-Partner.

In weiteren Entwicklungsphasen sollen den beteiligten Partner in der Getränkebranche weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise detaillierte Kassenabverkaufsdaten sowie Prognosedaten, um die Gestaltung der Warensortimente und die Logistikprozesse zu optimieren.

Planungsfeatures steigern die Profitabilität

Ebenso sind weitere Service-Angebote der Team Beverage vorgesehen, die den Partnern eigene Planungs- und Vorhersagemöglichkeiten zur Profitabilitätsoptimierung bietet. Die auf der Analytics Cloud basierende Informationsdrehscheibe über das Marktgeschehen in der Getränkebranche soll durch Integration in eine „Customer Journey“ Teil eines 360°-Services rund um das Business der Partner der Team Beverage werden, beispielsweise mit einer Integration in das Gastronomieportal Gastivo für die Gastronomie.

Die Team Beverage AG ist mit ihrem Netzwerk von über 40.000 Distributionspunkten (Convenience 11.000, Gastronomie 30.000, Getränke Einzelhandel 2.000, Großhandel 50), einem mandatierten Systemumsatz von rund 1,3 Mrd. Euro sowie einem vermittelten Mehrweg-Getränkevolumen von mehr als 11 Mio. Hektolitern eine marktführende Distributions-, Einkaufs-, Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform der Getränkebranche in Deutschland.

Unter dem Dach der Team Beverage AG hat sich der mittelständisch geprägte Getränkefachgroßhändler als Verbundgruppe organisiert. Die Stärken liegen im Datenmanagement – verarbeitet werden mehr als 100 Mrd. Datensätze jährlich – und in der flächendeckenden Feindistribution, über welche die Industrie alle attraktiven Geschäftsfelder außerhalb des LEH erreicht.

Bildquelle: Team Beverage AG