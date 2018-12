Digitalisierung in der Customer Experience

Von: Heike Hunsmann

Am 20. und 21. Februar laden die IT-Experten von Valantic zum Digitalisierungskongress Visiondays 2019 nach München ein. Neben Themen wie Planungsprozessen, SCM und SAP S/4 Hana steht hier die „Die Zukunft des intelligenten Kundenbeziehungsmanagements“ im Mittelpunkt. Genau so lautet auch der Titel eines Workshops, bei dem Trends im Kundenbeziehungsmanagement diskutiert und die treibenden Technologien in diesem Bereich praktisch erkundet werden sollen.

Am 20. Februar findet im Rahmen des Kongresses Visiondays der Workshop „Die Zukunft des intelligenten Kundenbeziehungsmanagements“ statt.

Der Einsatz von Conversational AI verbessert die Fähigkeiten von Chatbots und damit auch die Kundenerlebnisse insgesamt. Durch die Anbindung der AI-Plattform an multiple IT-Systeme, wie sie Valantic in Projekten vornimmt, können die neuen digitalen Assistenten darüber hinaus Systeme integrieren und immer komplexere Aufgaben in Multi-Channel-Dialogen wahrnehmen. Typische Einsatzfelder für Conversational AI sind Multichannel-Kundenberatung und Support, aber auch das intelligente Onboarding neuer Mitarbeiter. Über das klassische Kundenbeziehungsmanagement hinaus wird Conversational AI zukünftig als Hub zur Integration und Automation von Prozessen dienen.

Modellierung von Konversationsabläufen

Dazu nutzt Valantic die Softwareplattform Cognigy.AI, weil die einen schnellen Einstieg in die Modellierung von Konversationsabläufen (Flows) ermöglicht. Im Workshop auf den Visiondays 2019 können Teilnehmer am 20. Februar von 13.30 bis 17.30 Uhr persönlich in die Initialisierung einer Conversational AI einsteigen. Gemeinsam werden sie dort Ideen umsetzen und live erleben, wie die künstliche Intelligenz arbeitet. Dabei wird noch im Rahmen des Workshops ein Chatbot der neuen Generation programmiert. Geleitet wird der Workshop von den Valantic-Experten Andreas Winter, Business Development IoT und Digitalisierung und Thomas Wieberneit, Principal Consultant Customer Experience.

Bildquelle: Panuwat Phimpha/Shutterstock