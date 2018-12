Do IT yourself – aber mit System!

Von: Berthold Wesseler

Am 12. und 13. Februar 2019 finden die Technologietage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe statt. Im World Conference Center Bonn erwartet die DSAG wieder mehr als 2.000 Teilnehmer. Unter dem Motto „Do IT yourself. Wege in die Cloud: gemeinsam denken, individuell handeln“ soll die Veranstaltung Denkanstöße liefern.