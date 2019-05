Droht Knappheit bei Power9?

{newsItem.falMedia[0]}

Der Chip-Hersteller Globalfoundries verkauft sein erst 2014 von IBM erworbenes Werk in East Fishkill für 430 Mio. Dollar an On Semiconductor, einen 1999 aus der Halbleitersparte von Motorola entstandenen Chiphersteller. Daraus resultiert die Frage: Wie stellt IBM die Versorgungssicherheit mit Power9-Systemen (und z14-Mainframes) nach 2022 sicher? Auf Anfrage von DV-Dialog hält IBM sich bedeckt.

Die Fab 8 von Globalfoundries ist ein 140 m2 großer Reinraumbetrieb in Malta (US-Bundestaat New York), in dem auch die aktuellen z14- und Power9-Prozessoren für IBM produziert werden. Sie war im Jahr 2014 mit der Chipfabrik Essex Junction von Globalfoundries übernommen worden, wobei IBM keinen Kaufpreis kassiert hatte, sondern im Gegenteil noch 1,3 Mrd. Dollar an Globalfoundries gezahlt hatte. Als Gegenleistung soll Globalfoundries zehn Jahre lang Chips mit Power- und Mainframe-Prozessoren an IBM liefern.

Ob Globalfoundries diesen Vertrag noch erfüllen kann, scheint fraglich. Denn On zahlt zwar nur 100 Mio. Dollar sofort, den Rest im Jahr 2022. Dann geht Fab 8 komplett ins Eigentum von On über. Daraus resultieren viele Fragen: Wer liefert dann die Power9- und z14-Prozessoren an IBM? Oder nimmt IBM Power9 und Z14 bereits 2022 – eigentlich deutlich vor den sonst laut Roadmap üblichen Terminen – aus dem Support? Oder aber springt der neue Prozessor-Lieferant Samsung in die Bresche, der den Power10-Prozessor für die nächste Midrange-Generatiom liefern wird, die voraussichtlich 2021 auf den Markt kommen wird? Oder gibt es neue Verträge mit On Semiconductor?

Fragen über Fragen, auf die man sich Antworten von IBM wünschen würde. Auf Anfrage von DV-Dialog hieß es lapidar: „Wir haben zu diesem Thema nichts zu kommentieren.“ So bleibt nur die Ungewissheit – bis hin zu der entscheidenden Frage: Ist Hardware überhaupt noch strategisch für IBM? Die Zukunft wird es weisen. Nur eines ist gewiss: Die Planung langfristig stabiler Infrastrukturen mit IBM wird immer schwieriger. Da können die IBM-Manager noch so viel über „strategisch“ erzählen – die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache.

Man möge sich erinnern: Nur wenige Tage vor Bekanntwerden des Verkaufs der x86-Serversparte an Lenovo taten die IBM-Manager mit Ankündigung der sechsten Servergeneration in EXA-Architektur noch alles, um die berechtigten Zweifel an ihrem Engagement für das System x zerstreuen und alle Verkaufsgerüchte zu entkräften.

Bildquelle: IBM